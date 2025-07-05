В Кокшетау завершился третий из пяти полуфиналов Открытого кубка Senat Open по шахматам

Спорт
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

На турнир прибыли участники из четырех областей: Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской передает Kazpravda.kz

Фото: управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Как отметили организаторы, в этом году интеллектуальный турнир охватил все города и районы страны, в нем участвуют более 4 тыс. человек. Это ветераны, депутаты, государственные служащие, представители общественных советов, СМИ и другие, показав, что шахматы — это не только развитие и победы, но и хорошее общение.

За победную путевку на финал в Кокшетау поборолись 140 шахматистов-любителей, победивших на региональных отборах в своих регионах. Игры проходили по швейцарской системе в девять туров. В результате определились 38 лучших игроков, которые примут участие в финальных играх в столице 29 августа.

Напомним, первый кубок Senat Open прошел в прошлом году. В нем приняли участие более 2 тыс. любителей шахмат.

#шахматы #Акмолинская область #Senat Open

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