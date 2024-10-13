Анна Данилина выиграла дебютный «тысячник» в карьере

Это третий совместный титул Данилиной и Хромачёвой на турнирах WTA, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: ФТК

Анна Данилина и представительница России Ирина Хромачёва стали победительницами турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде.

В финальном матче они в двух сетах обыграли американский дуэт Джессика Пегула/Айша Мухаммад — 6:3, 7:6 (8:6).

Это третий совместный титул Данилиной и Хромачёвой на турнирах WTA.

Казахстанка впервые выиграла парные соревнования категории WTA-1000.