Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии

Теннис
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Он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева

Фото: пресс-служба НОК РК

Лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик стал победителем турнира серии ATP 500 в Галле (Германия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В решающем матче казахстанец оказался сильнее Даниила Медведева, который занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге. В активе Медведева есть победа на US Open, отметили в НОК.

Финальная встреча завершилась победой Бублика со счетом 6:3, 7:6.

По ходу турнира Александр Бублик выиграл у первой ракетки мира Янника Синнера (Италия), добавили в НОК РК.

 

 

 

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