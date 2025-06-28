Бейбит Жукаев впервые сыграет в основной сетке турнира серии "Большого шлема"

Теннис
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Казахстанский теннисист и воспитанник актауской школы тенниса Бейбит Жукаев (ATP 251) впервые в карьере вышел в основную сетку турнира серии Grand Slam — легендарного «Уимблдона», передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

В решающем матче квалификации Жукаев одержал волевую победу над французом Лукой Павловичем (ATP 239) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:5). Это историческое достижение для 24-летнего казахстанца, который год назад был в шаге от дебюта в основе «Уимблдона», но тогда уступил в финале отбора другому французу — Алиссу Кантену (3:6, 4:6, 4:6).

К сожалению, другие представители Казахстана — Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко и Тимофей Скатов — не смогли преодолеть квалификационный барьер.

Таким образом, в основной сетке «Уимблодна» сыграют: Александр Бублик, Александр Шевченко, Бейбит Жукаев, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Анна Данилина (в паре). Среди юниоров честь Казахстана будут защищать: Амир Омарханов, Зангар Нурланулы и Дамир Жалгасбай (в квалификации).

#теннис #Уимблдон #Бейбит Жукаев

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