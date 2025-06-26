Теннисистка Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в Истборне
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Спортсменка дошла до полуфинала в парном разряде, выступая в дуэте с Марией Боузковой из Чехии
Анна Данилина, представляющая команду Казахстана по теннису, поборется за выход в финал крупного турнира в Истборне (Великобритания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменка дошла до полуфинала в парном разряде, выступая в дуэте с Марией Боузковой (Чехия).
В четвертьфинале теннисистки оказались сильнее пары Джоди Беррэдж / Сонай Картал (Великобритания). Противостояние завершилось с общим счетом 6:4, 7:6.
Для выхода в финал Данилиной и Боузковой необходимо обыграть Майю Ламсден и Харриет Дарт (Великобритания).