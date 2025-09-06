В начале третьего тысячелетия АНПЗ стал современным высокотехнологичным комплексом, выпускающим экологически чистые моторные топлива и нефтехимическую продукцию. Благодаря системной поддерж­ке национальной компании «КазМунайГаз» Атыраускому неф­теперерабатывающему заводу удалось успешно выполнить поручение Правительства по созданию республиканского флагмана нефтехимии.

О прошлом и будущем завода, достижениях и новых проектах его коллектива мы беседуем с генеральным директором АНПЗ Куанышем Бишимовым.

– Куаныш Ердаулетович, что означает 80-летие завода лично для Вас?

– 80 лет – не только история одного предприятия, это труд нескольких поколений. И многолетние производственные достижения являются заслугой всех работников и ветеранов завода. Люди, работники АНПЗ – наша главная ценность, а значит, главная задача – создание для них безопасных условий труда. Это приоритет номер один – чтобы каждый работник вернулся домой целым и невредимым.

– Для читателей коротко: как начиналась история АНПЗ?

– Завод был заложен в разгар Второй мировой войны. 14 апреля 1943 года Государственный Комитет обороны СССР принял секретное постановление о строительстве нефтеперерабатывающего завода в Гурьеве. 8 сентября 1945 года был выпущен первый казахстанский бензин. Эта дата и считается днем рождения завода.

В 60–80-е годы минувшего столетия была проведена масштабная техническая реконструкция, мощность выросла до 4,9 миллио­на тонн горючего в год. АНПЗ стал стратегическим объектом Союза, обеспечивая страну нефтепродуктами от авиа­ционного керосина до солярки.

С 2001 года началась трехэтапная модернизация, полностью изменившая завод. Первый этап (2003–2006 годы) прошел при участии японских компаний Marubeni и JGC Corporation. Были введены в эксплуатацию четыре новые установки: комбинированная установка гидро­очистки бензина и дизтоплива, которая снизила содержание серы и примесей; установка производства и очистки водорода для глубокой переработки нефти; установка получения серы, позволившая экологи­чески безопасно извлекать ее из производственного процесса; биологи­ческая очистная станция сточных вод. В результате ка­чество бензина достигло уровня Евро-2, дизеля – Евро-4.

На втором этапе (2010–2016 го­ды) были построены установки для производства бензола и параксилола. Это позволило расширить ассортимент продукции, улучшить качество топлива до Евро-3 и Евро-4. Выпуск высокооктанового бензина вырос с 260 до 600 тысяч тонн в год. Завод сделал первый шаг к нефтехимическому кластеру.

Третьим этапом (2011–2018 го­ды) в эксплуатацию был введен комплекс глубокой переработки, 12 новых установок. Завод стал выпускать продукцию стандарта Евро-5, соответствующую европейским экологическим нормам. АНПЗ вошел в число крупнейших экологичных производств Центральной Азии. В 2017 году предприятие заняло третье мес­то в номинации «Лучшее предприятие в области охраны труда» и стало лауреатом премии «Парыз-2017».

– По мнению экспертов, производственные показатели 2024 года следует считать для завода рекордными…

– Да, мы достигли истори­ческой отметки: переработали 5 миллионов 547 тысяч тонн нефти. Это самый высокий результат на сегодняшний день.

– Каковы основные производственные показатели года нынешнего?

– За 8 месяцев 2025 года переработано 3,9 миллиона тонн сырья, произведено более 3,5 миллиона тонн продукции, в том числе автобензинов – свыше 1,2 миллиона тонн, дизельного топлива – более 1,4 миллиона, авиатоплива – 126,5 тысячи тонн, сжиженного газа – 162,4 тысячи тонн. По всем видам социально значимых нефтепродуктов идет перевыполнение плана Минис­терства энергетики РК. Причем, хочу отметить, что за этот период нам удалось улучшить показатели глубины переработки до 88,6 процентов, а объем выработки светлых нефтепродуктов – до 77,5 процентов.

– Расскажите, пожалуйста, про вклад завода в бюджет страны...

– В 2024 году мы перечислили более 154,5 миллиарда тенге налогов, из них 134 миллиарда – в бюджет Атырау. АНПЗ входит в число крупнейших налогоплательщиков республики. На внутреннем рынке мы обеспечиваем около 30–35 процентов топлива: каждый третий литр бензина и дизеля в Казахстане производится именно здесь, в Атырау.

– Экология – самый актуальный вопрос для города. Какие шаги предпринимаются в этом направлении?

– Экологическая ответственность – один из главных пунктов нашей стратегии. Для нас важно не просто соблюдать нормы, но и внедрять современные технологии и лучшие международные практики. Мы понимаем, что завод находится в черте города, и от нашей работы напрямую зависят комфорт и здоровье горожан. Поэтому экологические проекты для нас – это в первую очередь забота о людях. С 2019 года мы работаем над масштабным проектом Tazalyq. В его рамках полностью реконструированы механические очистные сооружения (МОС) завода и открытый канал для нормативно очищенных стоков, проведена рекультивация первых двух секторов заводской части полей испарения. В результате реконструкции МОС качество сточных вод заметно улучшилось. Сегодня комплекс очищает до 1 000 кубометров воды в час, а показатели очищенных стоков полностью соответствуют нормам. Например, содержание нефтепродуктов в воде не превышает 1 мг⁄дм³ при допустимых 1,8 мг⁄дм³, что показывает высокую – 98 процентов – эффективность работы наших биологических очистных сооружений (БОС).

В 2024 году в соответствии с требованиями экологического законодательства Казахстана мы установили автоматизированную систему мониторинга (АСМ) выбросов на четырех источниках. Датчики фиксируют концентрацию вредных веществ в отходящих газах в режиме реального времени и каждые 20 минут передают данные в контроли­рую­щие органы. Это позволяет не только следить за параметрами, но и оперативно корректировать режим работы технологических установок.

Большое внимание уделяем и сокращению испарений из резервуаров. На заводе эксплуатируются 75 резервуаров, и 60 из них уже оснащены специальными понтонами, плавающими конструкциями, предотвращающими испарение углеводородов. До конца 2026 года планируем оснастить еще 11 резервуаров, а оставшиеся – на следующем этапе. Это одновременно и снижение выбросов, и сохранение качества продукта.

Завод и дальше будет последовательно продолжать работу по улучшению экологической ситуа­ции в Атырау. Для нас важно не только соблюдать правила, а вести открытый диалог: при АНПЗ действует общественный экологический совет, работает экологический омбудсмен, выступающий медиатором между заводом и жителями. Мы регулярно проводим общественные слушания, дни открытых дверей и охотно делимся результатами работы. Уверен, что только через прозрачность и общение можно добиться доверия и реальных результатов.

– Кадры: ветераны, новые специалисты. Как решается вопрос сегодня?

– АНПЗ – не только современное производство, но и настоящая школа для будущих специа­листов нефтяной отрасли. Мы уделяем особое внимание подготовке молодых высококвалифицированных кадров, которые смогут уверенно справляться с современными технологиями.

С 2016 года совместно с местными вузами мы практикуем программу дуального обучения. Студенты проводят 40 процентов времени на занятиях, а 60 процентов – на производстве, где за каждым из них закреплен наставник, обучающий практическим навыкам по выбранной специальности. Учащиеся получают компенсацию в размере одной МРЗП в месяц. На Атырауском НПЗ разработан собственный стандарт дуального обучения, благодаря которому студенты проходят весь технологический процесс – от первичных до вторичных операций. За все время 39 студентов прошли обучение, 26 уже работают на заводе, еще трое находятся в резерве. В рамках нового набора 2025 года отобраны 10 студентов, которые в настоящее время продолжают обучение по программе.

С 2003 года действует образовательный проект для детей сотрудников «Жас маман», в рамках которого мы финансируем обучение выпускников атырауских школ в ведущих вузах Казахстана, Китая и стран СНГ по актуальным для АНПЗ техническим специальностям. Студенты с хорошей успеваемостью получают стипендии. Всего по этой программе прошли обучение 52 человека, 40 из них уже трудоустроены на заводе, пять студентов продолжают обучение.

В 2023–2024 годах совместно с APEC Training Center мы осуществили проект «Стажер АНПЗ», направленный на подготовку операторов технологических установок, машинистов насосов и компрессоров, прибористов КИПиА. Обучение прошли 80 человек, 53 уже работают на заводе, 27 находятся в резерве.

Помимо подготовки новичков, мы постоянно повышаем квалификацию действующих сотрудников, используя компьютерно-тренажерные комплексы. С этой целью также проводятся корпоративные семинары и обу­чающие тренинги, организуются стажировки за рубежом. Все это помогает поддерживать высокие стандарты безопасности и эффективности производства. Квалифицированные кадры – это фундамент стабильной работы завода и залог того, что мы сможем уверенно развиваться дальше.

– Завод, как Вы уже сказали, находится в черте города. Не усилится ли нагрузка на экологию при расширении производства?

– Все проекты будут реализованы строго в пределах заводской территории. Как я говорил, мы полностью осознаем, что соседство с городом накладывает на нас особую ответственность, поэтому каждое новое решение проходит экологическую экспертизу. Среди ближайших инициа­тив – сокращение забора воды из реки Жайык на 25 процентов (с 7,2 миллиона до 5,4 миллиона кубометров в год), уменьшение объема сброса сточных вод на 33 процента (с 5,8 миллиона до 3,8 миллиона кубометров в год), модернизация БОС, рекультивация третьего и четвертого секторов полей испарения, установка систем улавливания углеводородов. Все проекты будут осуществ­лены в строгом соответствии с высокими экологическими стандартами. Хочу отметить, что за последние пять лет нам удалось сократить выбросы на 22 процента – с 20 тысяч 123 тонн до 15 тысяч 642 тонн.

– Какова социальная политика в отношении сотрудников?

– Для нас ключевыми приоритетами являются стабильная занятость, постоянное внутреннее обучение, участие в международных программах, развитие навыков технического английского и практическая подготовка на производстве. Уверен, что чем больше развивается сотрудник, тем надежнее работает производство.

Разумеется, завод относится к объектам первой категории, поэтому требования к пожарной, газовой и промышленной безопасности у нас крайне высокие. Мы строго придерживаемся принципа «нулевого» травматизма.

– Расскажите о текущих проектах по повышению эффективности...

– У нас запланирован ряд проектов, которые позволят повысить эффективность работы завода. Основные задачи, которые мы перед собой ставим, – это увеличение выпуска светлых нефте­продуктов, устранение узких мест на действующих установках и подготовка к переработке легкой нефти. Один из таких проектов – строительство новой насосной станции для полного налива на действующей автоматизированной установке тактового налива (АУТН). Это позволит исключить риск загазованности, предотвратить выбросы углеводородных паров в атмосферу и снизить нагрузку на окружающую среду. За счет модернизации мы увеличим отгрузку нефтепродуктов через АУТН на 12,4 тысячи тонн в сутки и сократим потери углеводородов до шести тысяч тонн в год.

Не менее важным проектом является строительство блока коксовых камер на установке замедленного коксования (УЗК). Он включает в себя замену физически изношенного оборудования, обеспечив тем самым стабильную и надежную работу УЗК. Реализация проекта позволит также увеличить производительность установки на 1,2 миллиона тонн в год и снизить выбросы загрязняющих веществ.

Параллельно строится инфраструктура для слива прямогонной нафты и керосино-газойлевой фракции (КГФ). По завершении строительства у завода будет возможность дополнительно перерабатывать до 300 тысяч тонн нафты и 300 тысяч тонн КГФ в год на установках гидроочистки бензина и дизеля. Мы также планируем увеличить выпуск автобензинов и нефтехимической продукции до 280 тысяч тонн в год, дизельного и авиатоплива – до 280 тысяч тонн.

Еще одно направление – строи­тельство блока компримирования отходящих газов на установках ЭЛОУ-АТ-2, ЭЛОУ-АВТ-3 и УЗК. Оно позволит дополнительно производить до 35 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) в год за счет газов, которые раньше сжигались в печах. Одновременно снизятся выбросы в атмосферу благодаря очистке отходящих и сжиженных газов на установке каталитического крекинга.

Особо хочу отметить проект «Увеличенный межремонтный период». Завод готовится к переходу на трехлетний цикл капитальных ремонтов, при котором технологические установки будут обслуживаться без полной остановки завода, а капремонт будет проводиться раз в три года. Такой подход повысит надежность производства и даст дополнительный прирост выпуска светлых нефтепродуктов – бензина, дизеля, авиатоплива, СУГ и нефтехимической продукции.

– Каковы главные ценности завода на будущее?

– Три ценности останутся неизменными: устойчивость, экология, инновации. Гармония технологий и человеческого капитала, ответственность за природу и открытость к новому – наш путь.

Я поздравляю всех заводчан и ветеранов с юбилеем АНПЗ. Наш завод – первенец нефтепереработки в Казахстане, и это наша общая гордость. Уверен, что Атырауский НПЗ и дальше будет оставаться в авангарде нефте­газовой индустрии страны. Также поздравляю всех коллег с Днем работника нефтегазового комплекса и хочу пожелать каж­дому крепкого здоровья, безо­пасного труда, новых успехов и профессиональных достижений!