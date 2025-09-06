АНПЗ – 80 лет: путь славы и ответственности
4
Гурий Шедин, Альбина Ахмедьярова, Атырау – Астана – Атырау
Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу (АНПЗ) в нынешнем году исполнилось 80 лет. На предприятии с историей, насчитывающей почти столетие, подводят в этой связи итоги, вспоминая все, что было сделано. А это миллионы тонн ГСМ, выпущенных для страны; модернизация, благодаря которой увеличились объемы производства; улучшенное качество нефтепродуктов. А главное – здесь высоко ценят вклад в нефтепереработку тысяч профессионалов, посвятивших свои жизни и труд развитию отрасли.