Наследие Букеевской Орды

Статьи,Дата
55
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В нынешнем году в регионе широко отметят 225-летие образования Букеевского ханства. Старт торжественным мероприятиям был дан в Уральске открытием тематической выставки «Тұңғыштар мекені». Организаторы экспозиции – сотрудники областного историко-культурного, архитектурно-этно­графического музея-заповедника Хан Ордасы – представили материалы, рассказывающие о людях, внесших значительный вклад в создание и становление ханства, а также о ключевых этапах развития края.

предоставлено организатором мероприятия

Внутренняя (Букеевская) Орда – казахское полуавтономное государственное образование – была основана в 1801 году, когда хан Букей получил разрешение от российского императора Павла I на переселение во внутреннюю часть степи – в междуречье Волги и Урала. Это позволило снять социальную напряженность в Младшем жузе. Просуществовав всего 44 года, ханство, тем не менее, стало центром многих общественно-экономических преобразований.

Государственную значимость юбилея отметил советник Президента РК Малик Отарбаев.

– Юбилей Букеевской Орды – важный проект не только областного, но и общегосударственного значения. Это один из примеров системной работы по восстановлению и осмыслению истории Великой степи. Знаменательно, что сегодняшняя встреча проводится в преддверии серьезного для всей страны события. В период важных геополитических вызовов обращение к истокам, национальным ценностям играет особую роль для укрепления государственности, – подчеркнул он.

В документальном фильме «Жәңгірдің жаңғыруы», впервые представленном на суд зрителей, были собраны новые интересные сведения и факты о последнем хане орды – Жангире, которого по праву называют просветителем и реформатором степи. В советское время его новаторские идеи не были оценены по достоинству. Между тем именно в период его правления регион стал своеобразной «родиной первых». Здесь были открыты первые в казахской степи казахско-русская школа, больница, банк, типография и архив.

Как отметил автор фильма Талгат Теменов, его работа предлагает новый взгляд на эту историческую фигуру.

– Фильм еще получит свою оценку, но уже сейчас многие известные историки говорят, что нам удалось показать Жангир-хана с новой стороны. Мы заново открываем эту масштабную личность. Это важно, потому что его дела навсегда останутся в истории казахского народа, – сказал режиссер.

В рамках научно-практической конференции «Бөкей хандығы тарих таразысынды» ученые и исследователи обсудили роль Внутренней Орды в истории казахского народа. Несмотря на то что значение государственных и социальных преобразований, происходивших в ханстве в то время, было чрезвычайно велико, этот период недостаточно исследован.

– Исторических трудов об общественной жизни Внутренней Орды мало. Мы работаем, чтобы заполнить эти пробелы. Используем материалы из российских архивов, которые раньше не были известны ученым, – сказал главный научный сотрудник НИИ изучения Улуса Джучи Жанибек Исмурзин.

По словам акима области Наримана Турегалиева, подготовка к празднованию юбилея началась еще три года назад. В преддверии этих юбилейных торжеств проведены научно-реставрацион­ные работы Ханской мечети и мавзолея Жангир-хана, входящих в состав областного историко-культурного, архитектурно-этнографического музея-заповедника «Хан Ордасы».

Юбилей Букеевской Орды будет широко праздноваться по всей стране. В Национальном музее планируется организовать специальную выставку, в университетах пройдут научные конференции. На уровне области и Бокейординского района проведение масштабных мероприятий запланировано на сентябрь.

#уральск #Букеевское ханство #Букеевская Орда #225летие

