Первые опыты

В этом году Национальный день печати отмечается в нашей стране в третий раз. Дата празднования – 2 февраля – выбрана не случайно: именно в этот день в 1913 году вышел в свет первый номер газеты «Қазақ». Издание, у истоков создания которого стояли деятели Алаш – выдающиеся сыны казахского народа, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории.

Газета «Қазақ», выходившая с 1913 по 1918 год, своим появлением обязана духовному лидеру нации Ахмету Байтурсынулы. В редакционный совет издания также входили лидеры движения «Алаш» Миржакып Дулатулы и Алихан Букейхан. За пять лет существования газеты вышло 265 номеров. Издание распространялось далеко за пределами степного края, его получали читатели из Оренбурга, Казани, Уфы, Москвы, Томска, Петербурга.

В каждом номере освещались актуальные социальные и политические проблемы того времени, затрагивавшие интересы казахского народа. Например, большое внимание уделялось обсуждению избирательного права казахов, законодательному нормированию местного самоуправления (земство), проблемам изучения казахского языка и внедрения его в официальное делопроизводство.

К 100-летию газеты «Қазақ» док­тор исторических наук, профессор Сагымбай Козыбаев писал: «С первых номеров газета поставила цель всесторонне освещать жизнь казахов и мужественно обличать злоупотребления власти, начиная с правительства и кончая урядниками, за что не раз подвергалась штрафам, а редактор брался под стражу. Этот редакторский подвиг Ахмета Байтурсынулы положил начало регулярному газетному и журнальному делу в Казахстане и приучил казахов читать периодику на национальном языке. Многие будущие отечественные писатели и общественные деятели начинали свои первые публикации в этой газете».

Несомненно, газета сыграла важную роль в развитии отечест­венной публицистики, общественной мысли и национального самосознания.

История национальной казахской печати – это летопись формирования общественной мысли и пробуждения народного самосознания. В эпоху глубоких социальных и политичес­ких транс­формаций, под знаком которых прошло начало бурного XX века, одним из ключевых инструментов гуманитарного диалога и отражением вековых чаяний народа стало печатное слово, призывающее к обновлению устоев общества на демократических началах.

Окончательно оформившись под воздействием революцион­ных преобразований 1900-х годов, национальная печать Казахстана, тем не менее, берет свое начало в далекой древности. Своеобразными протоформами отечественной журналистики были произведения фольклора, оказывавшие значительное воздействие на формирование общественного мнения.

Происходило это главным образом потому, что в их основе всегда находились реальные события, а художественная обработка в рамках устной традиции способствовала лучшему распространению и усвоению информации среди народа. Живость образов и языковая выразительность в сочетании с фактической конкретностью наделяли фольклорные произведения особой эмоционально-мобилизующей силой, благодаря чему героические эпосы и сказания воспринимались как прямой призыв к духовному и культурному возрождению.

Развитие печати было неразрывно связано с ростом национально-освободительного движения и деятельностью интеллигенции. Большую роль в становлении отечественной журналистики сыграли Шокан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин и Абай Кунанбаев, чьи произведения, призывающие народ к просвещению, отмечены высоким публицистическим мас­терством. И в то же время, как справедливо отмечали в своей статье «Пресса и национальное движение среди мусульман России до 1920 года» французские исследователи Александр Беннигсен и Шанталь Ламарсье-Келькежей, отсутствие печатных органов значительно сужало возможности представителей интеллигенции по распространению передовых знаний и идей.

Исключение составляли разве что газеты «Түркістан уәлаятының газеті» и «Дала уәлаятының газеті», которые хоть и выпускались на казахском языке, но национальными в полном смысле этого слова изданиями все-таки не были. Сегодня они дают наглядное представление о противоречиях­ и сложностях общественного развития Казахстана во второй половине XIX века. Эти издания, основанные царской властью, всецело отвечали интересам колониальной политики и были призваны легитимизировать ее в глазах казахского народа.

«Дала уәлаятының газеті» – одно из первых изданий на казахском языке (фото из архива автора)

Однако, вопреки намерениям царизма, многие материалы, печатавшиеся на страницах данных газет, способствовали пробуждению национального сознания и культурному просвещению народа. Их читатели получали информацию о достижениях в мировой науке и знакомились с переведенными на казахский язык произведениями русских классиков, в том числе и тех, чье творчество имело ярко выраженный политический характер, например, писателя-народника Глеба Успенского. Значительный интерес представляют опубликованные в этих газетах этно­графические материалы, которые содержат ценные сведения об истории и устном народном творчестве казахов.

И все-таки не стоит забывать, что положительное влияние «Түркістан уәлаятының газеті» и «Дала уәлаятының газеті» на общественную жизнь края во многом определялось демократическими устремлениями их авторов, среди которых мы встречаем имена Машхура Жусупа Копеева, Алихана Букейхана, Шакарима Кудайбердыулы, Мейрама Жанайдарова, Барлыбека Сыртанова и других видных просветителей. Однако, конечно же, не они определяли редакционную политику этих изданий. И именно это обстоятельство не позволяет нам охарактеризовать вышеназванные газеты как подлинно национальные, то есть отвечающие интересам народа и ставящие своей целью его полное – политическое, социальное и духовное – освобождение.

Высокая миссия печатного слова

Возникновение неофициальной прессы такого рода было напрямую связано с общим освободительным движением начала XX века и стало возможным лишь после Первой русской революции. Однако даже в этих условиях путь национальной интеллигенции к собственному печатному органу оказался чрезвычайно сложным.

Одним из первых опытов стала газета «Серке», первый номер которой вышел 28 марта 1907 года по инициативе депутата II Государственной думы Шаймердена Кошегулова. Издание выходило как приложение к татарской газете «Өлфәт» и просуществовало всего три-четыре номера. Цензура признала газету «неблагонадежной», и она была закрыта. В том же году в Троицке вышел первый и одновременно последний номер газеты «Қазақ газеті». Попытка казахской молодежи наладить издание газеты «Дала» в Томске также не увенчалась успехом. Эти факты наглядно демонстрируют жесткие цензурные рамки, в которых приходилось действовать национальной интеллигенции.

Переломным моментом в истории казахской печати стало появ­ление первого национального общественно-политического журнала демократического направления – «Айқап». После долгих усилий Мухамеджана Сералина 10 января 1911 года в Троицке вышел первый номер журнала. С этого момента казахская печать обрела устойчивую общенациональную платформу.

«Это был журнал разносторонних интересов, примечательный своим высоким уровнем, – писали Александр Беннигсен и Шанталь Ламарсье-Келькежей. – Он издавался на 20 страницах, был прекрас­но оформлен благодаря великолепному коллективу сот­рудников: историков, педагогов, лингвистов и поэтов. «Айқап» внес значительный вклад в развитие литературы и оформление казахского литературного языка. Будучи журналом крайне модернистского толка, он выступал за эмансипацию казахской женщины, изобличал феодальные нравы... Придавая особое значение национальной культуре, журнал отдавал предпочтение исследованиям по фольклору, народному творчеству и этнографии казахов. В нем часто появлялись также переводы классических произведений с турецкого и персидского, например, полная книга «Шахнаме» Фирдоуси».

Журнал «Айқап» выходил с января 1911 года по сентябрь 1915-го, сначала один, а затем два раза в месяц. Всего было издано 88 номеров, совокупный тираж которых достигал 1 000 экземпляров – цифры для тех времен более чем значительной.

Название журнала имело глубокий символический смысл. В первом номере Мухамеджан Сералин объяснял его как выражение сожаления и досады – «Айқап!» («Как жаль!») – по поводу упущенных возможностей и ошибок, которые мешали народу двигаться вперед. Осмыслить эти ошибки и преодолеть все преграды на пути к общественному прогрессу, открыв соотечественникам богатства культуры и науки, – такую благородную цель ставил перед собой коллектив издания. «Труды видных просветителей Востока убедили нас в полезности обучения и образования и уважения языка родного народа», – писал Мухамеджан Сералин в одном из выпусков журнала за 1914 год.

В программных материалах и передовых статьях «Айқап» обозначил ключевые направления общественного развития: переход к оседлости, развитие образования, хозяйственная модернизация, приобщение к достижениям науки и культуры. В рубрике «События» публиковались материалы из всех регионов Степного края – от Ташкента и Омска до Семипалатинска и Мангистау, что формировало ощущение единого информационного пространства.

«Айқап» сумел консолидировать демократическую интеллигенцию, либерально настроенную молодежь и представителей разных слоев общества. Известный историк и журналист Сагымбай Козыбаев отмечал: «Судя по тому, как исправно выходил журнал (если не считать запретов царского режима), организационные способности Мухамеджана Сералина и его особое чутье на людей достойны особого внимания. Он смог найти и привлечь для работы в журнале корреспондентов, журналистов, сплотить их».

Ведущими идеологами журнала наряду с Мухамеджаном Сералиным стали Бахытжан Каратаев, Жанша Сейдалин, Султанмахмут Торайгыров. Активно сотрудничали с изданием видный поэт-просветитель Акрам Галимов, филолог Молдагали Жолдыбаев, фельетонист и драматург Таир Жомартбаев, писатель Кошмухамбет Кеменгеров и другие. Особое значение имело участие в работе журнала на раннем этапе Ахмета Байтурсынулы и Миржакыпа Дулатулы. Через страницы «Айқап» широкая общественность познакомилась с творчеством будущих классиков казахской литературы и общественной мысли – Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Магжана Жумабаева, Сабита Донентаева.

Следуя программным целям своей редакционной политики, «Айқап» последовательно отстаи­вал необходимость реформирования системы образования, внедрения новометодного обучения, расширения сети школ и медресе. Так, Мухамеджан Сералин с удовлетворением отмечал открытие учительской школы в Актюбинске, рост числа образовательных учреждений на местах, обучение казахских детей в городских школах и медресе, а также общее увеличение числа учащихся.

Принципиальными были для редакции журнала насущные воп­росы женского равноправия и эмансипации, охраны детства и материнства. Эти темы активно развивали казахские женщины-публи­цисты – Сакыпжамал Тлеубайкызы, Марьям Сейдалина, Куляйым Утегенкызы, Назипа Кулжанова, что было по-настоя­щему новаторским явлением для того времени.

Особо значима роль журнала «Айқап» в развитии гуманитарной мысли. На его страницах регулярно появлялись материалы, которые можно назвать этапными в изучении казахского фольклора, становлении абаеведения, популяризации духовного наследия русской и мировой классической литературы.

В то же время судьба «Айқап» оказалась тесно связана с объек­тивными историческими обстоятельствами. Серьезные финансовые трудности, резко усугубившиеся в условиях начавшейся Первой мировой войны, а также отход части интеллигенции к газете «Қазақ», которая к тому времени завоевала широкую популярность благодаря художественной зрелости, стилевой цельности и постановке наиболее острых общенациональных проблем, привели к прекращению выхода журнала в 1915 году.

Несмотря на это, историческая миссия «Айқап» была выполнена. Вместе с газетой «Қазақ» он заложил основы всей демократической прессы Казахстана. Этот импульс получил продолжение в последующие годы: Кольбай Тогысов, активно сотрудничавший с журналом, в ноябре 1916 года в Ташкенте начал издавать еженедельную газету «Алаш», на страницах которой публиковались Беимбет Майлин, Жусипбек Аймауытов и начинающий Мухтар Ауэзов. К февралю 1917 года это издание окончательно утвердилось в качестве печатного органа революционной демократии, отстаи­вавшего право каждого народа на самоопределение.

Во второй половине 1917 года в Семипалатинске начала выходить газета «Сарыарқа», объединившая вокруг себя ведущих представителей интеллигенции и национально-освободительного движения: Алихана Букейхана, Ахмета Байтурсынулы, Миржакыпа Дулатулы, Жакыпа Акпае­ва, Беимбета Майлина, Ильяса Жансугурова, Сабита Донентаева. Александр Беннигсен и Шанталь Ламарсье-Келькежей свидетельствовали: «Еженедельное издание «Сарыарқа»... под началом Халела Габбасова и Раимжана Марсекова объединяло, по мнению Заки Валиди Тогана, «самых передовых казахских интеллигентов». Его политическая направленность была похожа на ту, что и у бывшего журнала «Айқап».

Таким образом, в начале ХХ века Казахстан оказался в числе немногих регионов Российской империи, имевших развитую систему перио­дической печати и книгоиздания на родном языке. География корреспонденции была чрезвычайно широкой: практически не сущест­вовало аулов и волостей, откуда бы не поступали письма, заметки и статьи самых разных жанров.

Путем исторических преобразований

Отражая интересы народа, стремящегося к справедливому переустройству общественной жизни, демократическая казахская печать активно освещала события революции и формировала образ будущего Казахстана как равноправной части цивилизованного мирового сообщества. Новый этап в развитии казахской национальной печати связан с установлением советской власти. Периодика стала важнейшим инструментом государственной политики и массового просвещения.

В 1920–1930-е годы формируется разветвленная сеть республиканских и региональных газет и журналов, выходящих на казахском языке. Печать активно участвовала в ликвидации неграмотности, пропаганде социалистического образа жизни, формировании советской модели культурного строительства. Именно в это время укрепляются позиции таких изданий, как «Еңбекші қазақ» (позднее – «Социа­листік Қазақстан», ныне «Egemen Qazaqstan») и «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»), закладываются основы профессиональной журналистики и редакционной школы.

Несмотря на идеологические запреты, печатные издания продолжали выполнять важную культурно-просветительскую функ­цию, внося значительный вклад в развитие казахского языка, популяризацию достижений науки и выдающихся произведений литературы и искусства. В годы Великой Отечественной войны казахская пресса стала средством мобилизации общества, источником информации и духовной поддержки для героев фронта и тружеников тыла.

Во второй половине XX века газеты и журналы стали неотъем­лемой частью общественной жизни. Периоды «оттепели», а затем перестройки привнесли в отечественную журналистику элементы критического осмысления действительности, осторожные попытки расширения тематических и жанровых рамок, возвращение к ранее замалчиваемым страницам истории и национального наследия.

Провозглашение независимос­ти Казахстана в 1991 году стало переломным моментом в истории отечественной печати. В новых политических и экономических реалиях начался процесс демонополизации информационного пространства, усилилась конкуренция идей, форм и стилей. Казахская печать все активнее обращалась к вопросам национальной идентичности, государственного строительства, языка, культуры, исторической памяти. Пресса стала важным участником общественной дискуссии, отражая сложные и неоднозначные процессы трансформации совре­менного общества.

Путь национальной печати – от первых демократических изданий начала ХХ века через советский этап к эпохе независимости – свидетельствует о ее способности адаптироваться к историческим вызовам, сохраняя при этом свою главную функцию: служить обществу, выражать его чаяния и участвовать в формировании будущего страны.