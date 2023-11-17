Максимальное выплаченное вознаграждение за "донос" назвал Антикор

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Кунапия Гульмира
корреспондент

Информатор, сообщивший о громком факте коррупции, был поощрен в размере 12,3 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По данным Антикора, за 10 месяцев за сообщение о фактах коррупционного правонарушения поощрено 57 казахстанцев. Они получили вознаграждения на общую сумму 15,2 млн тенге.

Для сравнения, в 2021 году было поощрено 147 человек на сумму 46,5 млн тенге, в 2022 году – 134 на сумму 40,6 млн тенге.

Наибольшая сумма выплат приходится на Западно-Казахстанскую – 4,8 млн тенге, Атыраускую – 2,3 млн тенге, Северо-Казахстанскую – 864,7 тыс. тенге и Мангистаускую – 815,7 тыс. тенге области.

"Максимально возможная сумма вознаграждения – 4 000 МРП, предусмотренная правилами, была выплачена в 2022 году по уголовному делу в отношении первого заместителя акима Атырауской области. Он был осужден к 10 годам лишения свободы за получение взятки в размере 185,5 млн тенге. Сообщивший о данном факте коррупции был поощрен на 12,3 млн тенге", - рассказали в пресс-службе.

Ранее ведомство информировало, что вознаграждение "информатору" зависит от суммы взятки.

#взятка #коррупция #Антикор #вознаграждение #донос

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