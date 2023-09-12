По-новому будут поощрять сообщивших о коррупции казахстанцев

Вознаграждение «информатору» зависит от суммы взятки, о которой он сообщил
В Казахстане утверждены новые правила поощрения сообщивших о коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента агентства по противодействию коррупции по СКО.
Активные граждане, по новым правилам, будут поощряться единовременным вознаграждением либо грамотой или объявлением благодарности.
В Антикоре пояснили, каким образом рассчитывается денежное вознаграждение сообщившим о факте коррупции.
Так, если сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает 1 тысячи МРП или отсутствует ущерб, единовременное вознаграждение выплатят в следующих размерах:
- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;
- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;
- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;
- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.
Если сумма взятки и других видов ущерба превышает 1 тысячу МРП, единовременное денежное вознаграждение составит 10% от суммы, но не более 4 тысяч МРП.
Получить поощрение можно после вступления в силу обвинительного приговора виновному либо постановления суда о наложении адмвзыскания.
К примеру, с начала года за сообщения о коррупции в СКО поощрены 4 человека на общую сумму более 800 тысяч тенге.