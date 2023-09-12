По-новому будут поощрять сообщивших о коррупции казахстанцев

Вознаграждение «информатору» зависит от суммы взятки, о которой он сообщил

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В Казахстане утверждены новые правила поощрения сообщивших о коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента агентства по противодействию коррупции по СКО.

Активные граждане, по новым правилам, будут поощряться единовременным вознаграждением либо грамотой или объявлением благодарности.

В Антикоре пояснили, каким образом рассчитывается денежное вознаграждение сообщившим о факте коррупции.

Так, если сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает 1 тысячи МРП или отсутствует ущерб, единовременное вознаграждение выплатят в следующих размерах:

- по административным делам о коррупционных правонарушениях – 30 МРП;

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП;

- по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести – 50 МРП;

- по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП;

- по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях – 100 МРП.

Если сумма взятки и других видов ущерба превышает 1 тысячу МРП, единовременное денежное вознаграждение составит 10% от суммы, но не более 4 тысяч МРП.

Получить поощрение можно после вступления в силу обвинительного приговора виновному либо постановления суда о наложении адмвзыскания.

К примеру, с начала года за сообщения о коррупции в СКО поощрены 4 человека на общую сумму более 800 тысяч тенге.