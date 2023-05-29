Антикор передал в прокуратуру дело генерал-майора полиции Билялова

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Антикоррупционная служба сообщила о завершении расследования в отношении генерал-майора полиции Билялова Б.С., который в 2021 году путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела, передает Kazpravda.kz.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.