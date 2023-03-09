Новые подробности по делу о задержании генерал-майора Билялова озвучил глава МВД

По информации МВД, два года Билялов занимал деньги и не возвращал.

Фото: ДП СКО

Задержание генерал-майора Берика Билялова прокомментировал министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Два года он у кого-то занимал деньги. Сейчас департамент собственной безопасности МВД по обращению заявителя, который говорит, что средства еще не возвращены, для объективности передал дело в Антикоррупционную службу», - сообщил Марат Ахметжанов в кулуарах после заседания Сената.

Ранее сообщалось, что генерал-майора Берика Билялова задержали в СКО. По информации МВД, досудебное расследование начато Департаментом собственной безопасности МВД РК после заявления о том, что он якобы завладел в 2021 году деньгами обманным путем.