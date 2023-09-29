Антикор проводит расследование в отношении гендиректора госпредприятия "Фитосанитария"

Гендиректора РГП на ПХВ «Фитосанитария» подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Антикоррупционная служба по Алматы проводит досудебное расследование в отношении генерального директора РГП на ПХВ «Фитосанитария» комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства РК.

«Должностное лицо вопреки установленному запрету учредило и руководило организацией, занимающейся предпринимательской деятельностью, и безвозмездно с июня 2022 года по настоящее время предоставляло помещение Алматинского областного филиала РГП на ПХВ «Фитосанитария».

Ущерб от действий подозреваемого государству составил 7,4 млн тенге», – проинформировали в антикоре.

Досудебное расследование продолжается.

Иная информация, согласно статье 201 УПК, в интересах следствия распространению не подлежит.