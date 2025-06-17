Алкоголь перестали продавать в одном из сел Акмолинской области

Закон и Порядок,Культура и общество
91
Дана Аменова
корреспондент

Село Далабай присоединилось к числу населенных пунктов, где жители проявляют активную гражданскую позицию

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

Жители села Далабай Акмолинской области добровольно отказались от реализации алкогольной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

22 мая в целях продвижения в обществе идеологии «Закон и Порядок» в селе Далабай Жаркаинского района состоялась встреча жителей села. Основной темой мероприятия стал добровольный отказ от реализации алкогольной продукции на территории села.

Инициатива вызвала живой отклик и была единодушно поддержана старейшинами, которые отметили важность сохранения нравственных устоев, общественного порядка и безопасности подрастающего поколения. По итогам встречи был подписан протокол, закрепляющий стремление к формированию здоровой и безопасной среды в селе Далабай. Поддержка местного сообщества стала важным шагом к укреплению общественного согласия и профилактике правонарушений.

Подобные инициативы уже реализуются в различных регионах Казахстана.  В некоторых из них за последние несколько лет не зафиксировано ни одного преступления, что свидетельствует о положительном влиянии таких инициатив на общественный порядок и безопасность.

Генеральный Прокурор Казахстана Берик Асылов отметил, что такие инициативы исходят от самих граждан и поддерживаются местными властями. Он подчеркнул, что отказ от алкоголя является осознанным выбором людей ради порядка, здоровья и будущего своих детей.

Таким образом, село Далабай присоединилось к числу населенных пунктов, где жители проявляют активную гражданскую позицию, стремясь к созданию безопасной и здоровой среды для жизни.

Отказ от алкоголя стал результатом совместных усилий органов прокуратуры, местных властей и активных жителей, демонстрируя реальный вклад сообщества в укрепление правопорядка и улучшение качества жизни.

Жители 21 села (семи из двенадцати районов региона) с начала года добровольно отказались от употребления и продажи алкоголя в ЗКО. 

Также ранее сообщалось, что в Карагандинской области от употребления и продажи алкоголя отказались жители и предприниматели 63 сел из семи районов. В них живут почти 18 тыс. человек. 

#село #продажа #Акмолинская область #алкоголь

Популярное

Все
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Новый этап в логистике Среднего коридора
Партнерство, устремленное в будущее
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Сила двустороннего партнерства
Научить детей говорить на языке Гете
Казахстан – Китай: Добрые соседи и стратегические партнеры
В Казахстан по Шелковому пути
В Алматинской области усилили профилактику ДТП, происходящих с участием сельхозживотных
От добычи угля до получения газа
Будущее аграрного сектора
Новые технологии меняют архивное дело
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
Понимать, влиять, договариваться
Диалог культур на Шелковом пути
Казахстан укрепляет с Китаем сотрудничество в подготовке кадров для водной отрасли
Безопасность на дороге требует системного подхода
Укрепление гуманитарного взаимодействия
В основе – системный подход
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый завод открыли в Атырау
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Строительство АЭС в Казахстане – это очевидное, выгодное решение» - эксперт
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Восточный путь Турсуна Султанова
На Иртыше ведут работы по зарыблению осетром
О сравнении Казахстана с соседями высказался финансовый эксперт
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Под сенью Вечно Синего Неба
В Актобе чествовали женщин по имени Алия
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Казахстанец завоевал золото престижного турнира по боксу в Европе
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Еще два села в Акмолинской области отказались от алкоголя
Алматинец получил еще 4 года тюрьмы за сообщения о бомбе на…
О важном без нравоучений
Блогера арестовали за агрессивную рекламу в Жамбылской обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]