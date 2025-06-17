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Жители села Далабай Акмолинской области добровольно отказались от реализации алкогольной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

22 мая в целях продвижения в обществе идеологии «Закон и Порядок» в селе Далабай Жаркаинского района состоялась встреча жителей села. Основной темой мероприятия стал добровольный отказ от реализации алкогольной продукции на территории села.

Инициатива вызвала живой отклик и была единодушно поддержана старейшинами, которые отметили важность сохранения нравственных устоев, общественного порядка и безопасности подрастающего поколения. По итогам встречи был подписан протокол, закрепляющий стремление к формированию здоровой и безопасной среды в селе Далабай. Поддержка местного сообщества стала важным шагом к укреплению общественного согласия и профилактике правонарушений.

Подобные инициативы уже реализуются в различных регионах Казахстана. В некоторых из них за последние несколько лет не зафиксировано ни одного преступления, что свидетельствует о положительном влиянии таких инициатив на общественный порядок и безопасность.

Генеральный Прокурор Казахстана Берик Асылов отметил, что такие инициативы исходят от самих граждан и поддерживаются местными властями. Он подчеркнул, что отказ от алкоголя является осознанным выбором людей ради порядка, здоровья и будущего своих детей.

Таким образом, село Далабай присоединилось к числу населенных пунктов, где жители проявляют активную гражданскую позицию, стремясь к созданию безопасной и здоровой среды для жизни.

Отказ от алкоголя стал результатом совместных усилий органов прокуратуры, местных властей и активных жителей, демонстрируя реальный вклад сообщества в укрепление правопорядка и улучшение качества жизни.

Жители 21 села (семи из двенадцати районов региона) с начала года добровольно отказались от употребления и продажи алкоголя в ЗКО.

Также ранее сообщалось, что в Карагандинской области от употребления и продажи алкоголя отказались жители и предприниматели 63 сел из семи районов. В них живут почти 18 тыс. человек.