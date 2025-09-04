Доступные финансы

Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях особое внимание уделяет вопросам поддержки сельских товаропроизводителей. И это вполне объяснимо, ведь создание благоприятных условий для выращивания сельскохозяйственной продукции способствует укреплению продовольственной безопас­ности страны.

В частности, Глава государства в своем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» отметил, что «важнейшей задачей является постепенный переход от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. Все выделяемые средства должны быть использованы эффективно».

По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, еще в 2024 году подходы к кредитованию были пересмотрены, причем охвачены все этапы производственного цикла – от селекцион­ной и другой научной работы до переработки выращенного сырья. Так, за счет комбинирования коммерческих средств и финансовых инструментов объемы финансирования на весенне-полевые и уборочные работы были увеличены более чем втрое.

Параллельно стояла задача как можно быстрее довести до фермеров льготные средства под «чистые» 5% годовых. В целях обеспечение льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ 2025 года было выделено 700 млрд тенге. Еще 250 млрд тенге направлено на льготный лизинг сельхозтехники, чтобы аграрии могли брать кредиты и оформлять технику под доступные 5% годовых. В ближайшие годы объемы льготного финансирования будут доведены до 1 трлн тенге.

– В рамках развития переработки намечено продолжить действие программы по льготному финансированию перерабатывающих предприятий с целью пополнения оборотных средств на общую сумму в пределах 44 миллиардов тенге. Для придания импульса развитию мясного скотоводства, по аналогии с финансированием весенне-полевых работ (ВПР), внедрена программа кредитования со ставкой 5 процентов и объемом финансирования в 50 миллиардов тенге на пополнение оборотных средств, – говорит вице-министр.

Для увеличения доли переработанной продукции в АПК до 70% по поручению Главы государства предприятия обеспечиваются доступным сырьем путем субсидирования сданной на переработку сельхозпродукции, а также применения ограничений на экспорт сырья.

Рентабельность производства повышается благодаря предоставлению льготных кредитов и субсидированию ставки вознаграждения по кредитам на пополнение основных и оборотных средств. С прошлого года начато льготное кредитование приобретения оборотных средств перерабатывающими предприятиями. В 2025 году в бюджете предусмотрено 44 млрд тенге на эти цели под «чистые» 5%.

Для большего охвата установлены лимиты на одно предприятие. По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день подано 117 заявок на 41,2 млрд тенге, из них профинансировано 36 заявок на 14,8 млрд тенге, одобрены 33 заявки на 11,8 млрд тенге, в стадии сбора документов и рассмотрения находятся еще 48 заявок на 14,6 млрд тенге. Прием заявок продолжается, напоминают в отраслевом министерстве.

Финансируются инвестиционные проекты по переработке сельхозпродукции по программе тиражирования опыта Северо-Казахстанской области под 2,5% годовых. В настоящее время за счет средств 2025 года направлено 65 млрд тенге на финансирование 45 проектов, из них прокредитовано 13 проектов на 20 млрд тенге.

– Переработка шкур и шерсти включена в перечень субсидируемых направлений по программе гарантирования и страхования займов субъектов АПК. Для обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий введено субсидирование фермеров за объемы шерсти, сданной на переработку. Переработчики молока, яиц, сахара могут воспользоваться инструментами, специально разработанными для возмещения инвестиционных затрат, – подчеркивает Азат Султанов. – В новом Налоговом кодексе с 2026 года при ставке НДС в 16 процентов дополнительно в зачет сельхозтоваропроизводители вправе отнести уже не 70, а 80 процентов НДС, начисленного с облагаемого оборота от переработки сельхозпродукции.

Таким образом, разработан пакет мер, которые в совокупности создают устойчивые предпосылки для роста валовой добавленной стоимости в АПК и достижения плановых показателей по итогам года.

Гибкие условия по займам

Долгие годы, по словам Президента страны, до 70% средств на развитие и поддержку АПК направляло государство. «Крайне важная задача – привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс», – отметил Глава государства в Послании-2024, поручив активнее привлекать в отрасль средства коммерческих банков.

– Для привлечения инвестиций выплачиваются субсидии на возмещение части затрат, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях. К примеру, при создании или модернизации действующих перерабатывающих предприятий плодоовощных, масло- мясоперерабатывающих заводов, молокозаводов, а также на модернизацию кондитерских фабрик возмещается 25 процентов, на создание и модернизацию сахарных заводов – до 40, на производство продукции высокой технологической сложности – до 50 процентов. Кроме того, субсидируются затраты перерабатывающих предприятий на закуп молока для производства продуктов его глубокой переработки, – поясняет вице-министр.

С целью повышения доступности финансирования проектов в сфере АПК в респуб­лике претворяются в жизнь государственные программы льготного кредитования: «Ауыл аманаты» (льготное кредитование сельхозкооперативов, занимающихся переработкой продукции), «Кең дала» (для сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий) и «Агробизнес» (универсальная программа, в рамках которой финансируются субъекты АПК, в том чис­ле предприятия переработки).

Коммерческие банки Казахстана также кредитуют АПК как на общих условиях, так и в рамках госпрограмм поддержки. К примеру, по программам «Аул аманаты» и «Кең дала». БВУ предлагают краткосрочные кредиты для обеспечения посевных работ, закупки кормов и прочих сезонных нужд; и долгосрочные – для приобретения техники, строительства объектов, внедрения новых технологий и модернизации производства. При этом ими исключены жесткие требования по залоговому обеспечению и предоставлены более гибкие условия по погашению займов с учетом годовой сезонности.

– Таким образом, финансирование стало доступнее и выгоднее перерабатывающим предприятиям, что способствует расширению производства и внедрению инновационных технологий. А с 2026 года для пополнения оборотных средств перерабатывающих предприятий сельхозпродукции будут привлекаться банки второго уровня, – проинформировал спикер.

Для этого запущен механизм субсидирования финансовых институтов, в рамках которого они на этапе привлечения средств снижают ставку вознаграждения. Субъектам АПК кредиты выдают со ставкой, не превышающей 5%. Как уточнили в ведомстве, Минсельхоз будет напрямую субсидировать разницу кредитно-финансовым институтам, что предотвратит бюрократизацию процесса субсидирования для тысяч фермеров и 20 областных управлений. Нововведение снизит коррупционные риски и позволит эффективнее использовать бюджетные средства. Для этого в республиканском бюджете нынешнего года заложены 7,7 млрд тенге субсидий.

Оптимизация земель

«Земля – ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли… Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре», – акцентировал в очередной раз внимание органов власти Глава государства.

Работа по возврату неиспользуемых земель, напоминают в Минсельхозе, планомерно проводится по поручению Президента от 1 сентября 2022 года. Соз­дана специальная Республиканская комиссия. Спустя два года ее работа была переориентирована на справедливое перераспределение земель, борьбу с деградацией почв и нехваткой пастбищ.

По данным Минсельхоза, в государственный фонд возвращено 13,6 млн га (в 2022 году – 5,4 млн га, в 2023-м – 4,6 млн га, в 2024-м – 2,2 млн га, а также с начала 2025-го – 1,4 млн га) земель, из которых 11,9 млн га – пастбищные угодья, где у 16,1 тыс. хозяйств отсутствовал скот, либо была зафиксирована низкая нагрузка на пастбища. Из них 4,1 млн га уже перераспределены путем конкурс­ных процедур, 2 млн га закреплены за акиматами для общего пользования в целях выпаса скота населения.

Как сообщили в отраслевом министерстве, с 2024 года в рамках закона по вопросам использования пастбищ был увеличен норматив их изъятия с 20 до 50% от предельно допустимой нагрузки. Так, с момента вступления в силу поправок изъято 3,6 млн га неиспользуе­мых земель. На 698,6 тыс. га фермеры начали массово приобретать скот, таким образом вовлекая большее количество работников в аграрное производство. Работа продолжается – по 51,2 тыс. га ведутся судебные разбирательства.

Последовательная государственная политика поддержки сельского хозяйства, осуществление крупных целевых программ, направленных на возрождение и развитие села, дают свои позитивные результаты. За семь месяцев 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 3,7% и составил 2,4 трлн тенге. Это повышение обеспечено за счет наращивания объемов производства в животноводстве на 3,4%, в растениеводстве – на 5%.

Например, за данный период отмечен рост производства мяса в убойном весе на 2%, молока коровьего – на 6,5%. Производство продуктов питания в денежном выражении повысилось на 9,2%, напитков – на 6,8%. В натуральном выражении наблюдается рост производства масла растительного – на 24%, колбасных изделий – на 9%, масла сливочного – на 10,4%, муки – на 6,6%.

За семь месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 27% и составил 516,2 млрд тенге, в производство продуктов питания – на 42,8% (119,2 млрд тенге).

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства, это лишь часть мер, принимаемых ведомством для развития АПК. Несомненно, они послужат для достижения национальной продовольственной безопасности, обеспечивая наличие, доступность и стабильность качественного продовольствия для всех казахстанцев.