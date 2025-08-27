Экспорт начинается с поддержки отечественных производителей
Анвар Ахметов
В Послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» развитие торговли и расширение экспортного потенциала республики названы одними из важнейших направлений государственной политики. Глава государства поставил конкретные задачи по укреплению позиций отечественных производителей, увеличению объема несырьевого экспорта и созданию благоприятных условий для малого и среднего бизнеса.