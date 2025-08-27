Экспорт начинается с поддержки отечественных производителей

Анвар Ахметов

В Послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» развитие торговли и расширение экспорт­ного потенциала республики названы одними из важнейших направлений государственной политики. Глава государства поставил конкретные задачи по укреплению позиций отечественных производителей, увеличению объема несырьевого экспорта и созданию благоприятных условий для малого и среднего бизнеса.

Для исполнения поручений Президента Правительство выстраивает прозрачные правила ведения бизнеса, развивает внут­реннюю торговлю и формирует инфраструктуру, необходимую для выхода казахстанских товаров на внешние рынки.

Как подчеркнул министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, в результате комп­лекса принимаемых мер отрасль демонстрирует устойчивый рост: за январь – июль 2025 года объем торговли увеличился на 8,6%, а инвестиции за первое полугодие выросли на 37%, достигнув 438 млрд тенге.

– В торговле задействовано свыше 800 тысяч субъектов бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами более 1,5 миллиона человек, – отметил министр.

В Послании Главы государства особо указывается на необходимость защиты внутреннего рынка и продвижения казахстанских товаров. Для этого Правительством выработаны соответствующие регулирующие меры. Так, в мае 2025 года, как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, в действующее законодательство внесены поправки по вопросам определения страны происхождения товаров. Формируется единый Реестр отечественных товаропроизводителей, где будут аккумулированы данные о реальных компаниях, что обеспечит им доступ к мерам господдержки, а также к государственным и квазигосударственным закупкам.

Для стимулирования торговли и увеличения доли отечественных товаров на полках магазинов запущена программа, предусматривающая не менее 50% полочного пространства для продукции казахстанских производителей. Вместе с тем ведется работа по ограничению доступа на внутренний рынок некачественной и небезопасной продукции.

– Работает Ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тысяч единиц транспорта, если брать в товарном весе – это более 600 тысяч тонн животноводческой продукции. При этом более 900 единиц автотранспорта возвращено, отменено свыше тысячи документов подтверждения соответствия, – подчеркивает Арман Шаккалиев.

В целях диверсификации и наращивания несырьевого экспорта работает Экспортно-кредитное агентство, предоставляющее полный спектр финансовых инструментов по принципу «одного окна».

За семь месяцев 2025 года объем­ оказанной поддержки вырос более чем на 200 млрд тенге по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года и составил 394 млрд тенге. Особое внимание уделено развитию малого и среднего бизнеса, на который приходится 71% всех поддержанных проектов. При этом доля продукции среднего и высокого передела достигает 83%.

Как было определено в Пос­лании Главы государства, для усиления продвижения казахстанских товаров на внешних рынках формируется международная инфраструктура. В Китае открыты партнерские офисы и национальные павильоны в Чэнду, Урумчи, Нанкине и провинции Шаньдун. В Узбекистане на территории международного центра «Термез» действует представительская площадка Казахстана. Работа по продвижению экспорта планомерно ведется в ОАЭ, Турции, Индии, Иране и Китае.

В дополнение к этому проводятся деловые миссии в приоритетных странах и обеспечивается­ продвижение отечественной продукции на международных электронных площадках, включая jd.com, Doiyin и Alibaba.

Также следует сказать, что во исполнение поручений Президента в декабре 2024 года был принят закон о биржевой торговле, направленный на развитие конкурентной среды для установления прозрачных правил функционирования рынка.

– Законодательно введено понятие «социально значимый биржевой товар», имеющее ключевое значение для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности. Это все позволит обеспечить прозрачное цено­образование и гарантировать стабильное снабжение отечественного рынка данными товарами, исключая спекуляции, – пояснил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Кроме того, введен механизм конкурсного отбора бирж, уполномоченных осуществлять торговлю социально значимыми товарами, что исключает создание аффилированных структур и гарантирует равный доступ участников к торговым площадкам.

Во исполнение поручения Президента о поэтапном отказе от прямого ценового регулирования с обеспечением эффективной адресной поддержки социально уязвимых категорий граждан в апреле 2024 года внесены изменения и дополнения в законодательные акты Республики Казахстан, регулирующие ведение бизнеса.

– В соответствии с этими изменениями Правительство отказывается от прямого регулирования цен на социально значимые товары и переходит к адресной социальной помощи. Исключается механизм введения пороговых и предельных цен на социально значимые товары в пользу усиления контроля за 15-процентной торговой надбавкой, – подчеркнул Арман Шаккалиев.

На подготовительном этапе осуществляется пилотный проект «Цифровой продовольственный ваучер», направленный на тестирование механизма адресной помощи. В его рамках получателям предоставляются продовольственные ваучеры, которые позволят приобретать социально значимые товары по закупочной цене без торговой надбавки, что обеспечивает целевое и справедливое распределение помощи.

– Все поручения Главы государства находятся на особом контроле. Реализация каждого мероприятия идет в плановом режиме, задачи будут выполнены качественно и в установленные сроки, – заявил министр торговли и интеграции.

Комплекс мероприятий по развитию торговли и несырьевого экспорта демонстрирует системный и последовательный подход к исполнению поручений Президента. Правительственные меры направлены на создание устойчивой основы для экономического роста, повышение конкурентоспособности и интеграцию Казахстана в международные торговые цепочки.

