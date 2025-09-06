Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»

0
Марина Демченко
специальный корреспондент

В Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость первоочередной модернизации энергетического сектора и коммунального хозяйства.

инфографика Павла Цедилина

«Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому Правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов, – подчеркнул в своем Пос­лании Президент страны. – От государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль «длинных денег». При этом нельзя допустить необос­нованного роста тарифов для потребителей».

Уже в конце минувшего года по поручению Президента был утвержден Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов, давший старт долгосрочному льготному финансированию широкомасштабной ремонтной кампании инфраструктуры ЖКХ.

Документ рассчитан на 2025–2029 годы и нацелен на развитие генерирующих мощностей, улучшение деятельности естественных монополий, обеспечение надежного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг в каждом уголке Казахстана.

Проект предусматривает поддержку отечественных производителей и социально уязвимых слоев населения, внедрение цифровых технологий для автоматизации процессов, а также переход на долгосрочное планирование тарифной политики.

Всего же в рамках нацпроекта предусматривается осуществление свыше 170 мероприятий, которые помогут достичь ключевого индикатора – снижения изношенности объектов до 40%. В процессе задействованы более 200 инфраструктурных компаний.

Согласно нацпроекту, для модернизации 86 тыс. км инженерных сетей привлекается около 6,8 трлн тенге инвестиций. Это позволит снизить количество аварий на 27%. Для модернизации и строительства новой генерации электроэнергии будут привлечены 6,2 трлн тенге инвестиций, которые позволят снизить степень изношенности станций на 15% и ввести дополнительные источники генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.

Всего же, по предварительным расчетам, на исполнение нацпроекта за пять лет в энергетический и коммунальный секторы потребуется вложить около 13 трлн тенге инвестиций. Обратите внимание: основная доля средств будет привлекаться от частных финансовых институтов: банков второго уровня, международных финансовых организаций, Фонда развития промышленности.

Для реализации нацпроекта планируется разработать механизмы, которые бы стимулировали частные компании к участию в модернизации инфраструктуры.

Как ранее сообщали в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ, для субъектов естественных монополий предусмотрены несколько механизмов финансирования: прямое финансирование (БРК, БВУ, МФО, ФРП), софинансирование, облигации, бюджетные кредиты, капитал частных монополистов, лизинговое финансирование. Это означает, что каждому предприятию будет подобрана индивидуальная модель финансирования, что позволит эффективнее решать задачи модернизации и обновления инженерных коммуникаций по всей стране.

Для повышения инвестиционной привлекательности нацпроекта внесены изменения в тарифную методологию, позволяющие обеспечить возврат вложений и гарантировать необходимые денежные потоки.

В нашей республике все еще остро стоит вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. И на это в своем Послании обратил внимание Глава государства, поручив внедрять четкие и прозрачные нормы потребления коммунальных ресурсов по принципу «больше потребляешь – больше платишь».

На сегодняшний день повышенные тарифы в зависимости от объема потребления применяются на услуги тепло-, водо- и электроснабжения. В ряде регионов, перешедших на новую тарификацию еще в прошлом году, ежемесячно удавалось экономить до 1,6 млн кубометров воды – ее потребление снизилось на 8%, получены 896 млн тенге дополнительного дохода. В сфере теплоснабжения удалось сэкономить 474 млн тенге. Таким образом, введение «социальных норм потребления» демонстрирует эффективность применения новых подходов к внедрению в стране культуры бережного и рационального водопотребления.

Вырученные средства субъекты естественных монополий направляют на модернизацию, реконструкцию оборудования и сетей по регулируемой услуге, а также приобретение нового оснащения. В результате сокращается уровень изношенности инженерной инфраструктуры и, соответственно, улучшаются качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг.

В Послании Глава государства акцентировал внимание и на другой застарелой проблеме отрас­ли – недостатке энергетических мощностей. В частности, он отметил, что «с учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое прис­тальное внимание на развитие атомной энергетики».

6 октября 2024 года, согласно поручению Президента, состоялся референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане, в котором участвовали 7,8 млн казахстанцев, и 71,12% из них – более 5,5 млн человек – проголосовали за строительство АЭС в стране. А в начале августа 2025 года на юго-западном побережье озера Балхаш, близ поселка Улкен в Алматинской области, был дан старт реализации проекта строи­тельства первой казахстанской атомной электростанции.

#поручения #Президента

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram

Читайте также

Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капи…
АПК: от селекции до переработки
Экспорт начинается с поддержки отечественных производителей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]