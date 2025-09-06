«Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому Правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов, – подчеркнул в своем Пос­лании Президент страны. – От государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль «длинных денег». При этом нельзя допустить необос­нованного роста тарифов для потребителей».

Уже в конце минувшего года по поручению Президента был утвержден Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов, давший старт долгосрочному льготному финансированию широкомасштабной ремонтной кампании инфраструктуры ЖКХ.

Документ рассчитан на 2025–2029 годы и нацелен на развитие генерирующих мощностей, улучшение деятельности естественных монополий, обеспечение надежного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг в каждом уголке Казахстана.

Проект предусматривает поддержку отечественных производителей и социально уязвимых слоев населения, внедрение цифровых технологий для автоматизации процессов, а также переход на долгосрочное планирование тарифной политики.

Всего же в рамках нацпроекта предусматривается осуществление свыше 170 мероприятий, которые помогут достичь ключевого индикатора – снижения изношенности объектов до 40%. В процессе задействованы более 200 инфраструктурных компаний.

Согласно нацпроекту, для модернизации 86 тыс. км инженерных сетей привлекается около 6,8 трлн тенге инвестиций. Это позволит снизить количество аварий на 27%. Для модернизации и строительства новой генерации электроэнергии будут привлечены 6,2 трлн тенге инвестиций, которые позволят снизить степень изношенности станций на 15% и ввести дополнительные источники генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.

Всего же, по предварительным расчетам, на исполнение нацпроекта за пять лет в энергетический и коммунальный секторы потребуется вложить около 13 трлн тенге инвестиций. Обратите внимание: основная доля средств будет привлекаться от частных финансовых институтов: банков второго уровня, международных финансовых организаций, Фонда развития промышленности.

Для реализации нацпроекта планируется разработать механизмы, которые бы стимулировали частные компании к участию в модернизации инфраструктуры.

Как ранее сообщали в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ, для субъектов естественных монополий предусмотрены несколько механизмов финансирования: прямое финансирование (БРК, БВУ, МФО, ФРП), софинансирование, облигации, бюджетные кредиты, капитал частных монополистов, лизинговое финансирование. Это означает, что каждому предприятию будет подобрана индивидуальная модель финансирования, что позволит эффективнее решать задачи модернизации и обновления инженерных коммуникаций по всей стране.

Для повышения инвестиционной привлекательности нацпроекта внесены изменения в тарифную методологию, позволяющие обеспечить возврат вложений и гарантировать необходимые денежные потоки.

В нашей республике все еще остро стоит вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. И на это в своем Послании обратил внимание Глава государства, поручив внедрять четкие и прозрачные нормы потребления коммунальных ресурсов по принципу «больше потребляешь – больше платишь».

На сегодняшний день повышенные тарифы в зависимости от объема потребления применяются на услуги тепло-, водо- и электроснабжения. В ряде регионов, перешедших на новую тарификацию еще в прошлом году, ежемесячно удавалось экономить до 1,6 млн кубометров воды – ее потребление снизилось на 8%, получены 896 млн тенге дополнительного дохода. В сфере теплоснабжения удалось сэкономить 474 млн тенге. Таким образом, введение «социальных норм потребления» демонстрирует эффективность применения новых подходов к внедрению в стране культуры бережного и рационального водопотребления.

Вырученные средства субъекты естественных монополий направляют на модернизацию, реконструкцию оборудования и сетей по регулируемой услуге, а также приобретение нового оснащения. В результате сокращается уровень изношенности инженерной инфраструктуры и, соответственно, улучшаются качество и надежность предоставляемых коммунальных услуг.

В Послании Глава государства акцентировал внимание и на другой застарелой проблеме отрас­ли – недостатке энергетических мощностей. В частности, он отметил, что «с учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое прис­тальное внимание на развитие атомной энергетики».

6 октября 2024 года, согласно поручению Президента, состоялся референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане, в котором участвовали 7,8 млн казахстанцев, и 71,12% из них – более 5,5 млн человек – проголосовали за строительство АЭС в стране. А в начале августа 2025 года на юго-западном побережье озера Балхаш, близ поселка Улкен в Алматинской области, был дан старт реализации проекта строи­тельства первой казахстанской атомной электростанции.