Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» поручил укрепить кадровый ресурс государства, подчеркув, что дальнейшее совершенствование системы образования позволит помочь дейст­вительно нуждающимся гражданам, повысит прозрачность государственной поддержки и в целом будет способствовать укреплению человеческого потенциала страны. Ключевые моменты в рамках исполнения поставленных Главой государства задач мы обсудили с вице-президентом Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Министерства просвещения РК кандидатом педагогических наук Анар Танирбергеновой.

Возвращаясь к тексту обращения Президента, скажем, что в нем, в числе прочего, уделялось внимание обеспечению равного доступа к образованию. И здесь, как отметила собеседница, важно остановиться на мерах, которые были приняты для сокращения образовательного разрыва между городскими и сельскими школами, поскольку фундамент кадрового потенциала страны закладывается в школе. От того, насколько школьники конкурентоспособны, зависит не только их личный успех, но и общие показатели государственного развития.

– Сельским школам в нашей стране уделяется все больше внимания. Так, под руководством Министерства просвещения реализуется проект «Ауыл мектебі – сапа алаңы», направленный на повышение качества образования на селе через профессиональное развитие педагогов, улучшение материально-технической базы, внедрение цифровых и инновационных педагогических технологий, – проинформировала Анар Танирбергенова, подчеркивая, что с 2024 года ведется трехэтапное масштабирование проекта.

Первый этап начался с сентября 2024 года. Его реализовали в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, было охвачено 10 опорных и 30 малокомплектных школ. Второй стартовал в январе 2025-го, а третий – в сентябре текущего года (масштабирование дополнится 443 опорными и 1 824 малокомплектными школами в 17 регионах). По информации представителя академии образования, будут разработаны Правила определения и функционирования опорных школ и закрепляемых за ними малокомплектных учебных заведений. Например, к одной опорной школе прикрепляются от трех до пяти малокомплектных по принципу географического расположения.

– В рамках цифровизации и развития онлайн-образования внедрена платформа Kundelik.kz, а также дистанционные образовательные сервисы и видеоуроки. Эти технологии оказали значительную помощь сельским учащимся во время пандемии, а сейчас продолжают использоваться для расширения доступа к образовательным ресурсам. В рамках поставленных Главой государства задач в стране возводят новые школы в сельских районах, обновляют старые здания, подводят Интернет и оснащают кабинеты физики, химии, биологии и робототехники современным оборудованием. Для детей из отдаленных аулов организованы автобусные маршруты, которые доставляют их в опорные школы, а также предоставляются места в интернатах. Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов: внедряются специальные программы для сельских учителей, предусмотрены доплаты и социальные льготы, чтобы мотивировать их работать в сельской местности. Кроме того, для выпускников сельских школ действуют грантовые программы и квоты при поступлении в вузы, особенно по востребованным в регионах специальностям. В целом политика направлена на то, чтобы дети из сел имели равные возможности для развития с городскими сверстниками и разрыв в образовательных возможностях постепенно сокращался, – отметила вице-президент академии.

Касым-Жомарт Токаев выступает за повышение статуса педагога, отмечая необходимость привлечения целе­устремленной молодежи и улучшения условий для преподавателей. И здесь, как дополнила спикер, были приняты соответствующие меры, в числе которых повышение статуса и заработной платы педагогов, разработка и введение в действие Профстандарта для педагогов сферы среднего образования, увеличение стипендии студентов педагогических специальностей в два раза, установление надбавки для участников программы «С дипломом – в село!».

– В рамках Закона РК «О статусе педагога» за молодым специалистом, впервые приступившим к профессио­нальной деятельности в организации среднего образования, на период одного учебного года закрепляется педагог-наставник. При организации наставничества часто возникают вопросы, связанные с разработкой плана наставничества, диагностикой профессиональной подготовки молодого педагога, поддерж­кой его профессио­нального развития, а также формированием культуры профотношений между наставником и молодым специалистом, – добавила собеседница и уточнила, что для решения этих вопросов академия разработала «Методические рекомендации по совершенствованию наставничества в организациях среднего образования», которые доступны по ссылке: https:⁄⁄uba.edu.kz⁄ru⁄metodology⁄3.

В вопросах формирования сильного, образованного и ответственного человеческого капитала – настоящей основы процветания и стабильности страны – немаловажную роль играет единая программа воспитания «Адал азамат», которая ранее называлась «Біртұтас тәрбие». Впервые воспитательная программа охватывает все типы школ, как государственные, так и частные.

– Ценности «Адал азамат» интегрированы в содержание нового Государственного общеобязательного стандарта образования, апробация которого стартует в 2025⁄26 учебном году. Разработаны инструктивно-методическое письмо «Об особенностях образовательного процесса в общеобразовательных школах Рес­публики Казахстан в 2025⁄26 учебном году», методические рекомендации для заместителей директоров по воспитательной работе и классных руководителей. Вопрос реализации программы был включен в тематику пленарных и панельных сессий районных, областных августовских совещаний и респуб­ликанского Августовского саммита. В регионах организована серия обучающих семинаров для педагогов частных школ. На сегодняшний день их прошли более 21 тысячи учителей из 745 частных школ, – привела цифры Анар Шынболатовна.

Инструментом формирования человеческого капитала в Казахстане можно по праву назвать национальный проект «Келешек мектептері».

– Проект направлен на обеспечение равного доступа к качественному образованию в современных и безопасных условиях для всех детей, независимо от места их проживания. Почти половина школ нового формата строится именно в сельской местности. Для эффективного управления системой Министерство просвещения предложило государственную форму управления, в рамках которой Национальная академия образования выступает в роли организации, ответственной за содержательное управление, – сказала спикер.

Ранее одной из основных причин низкого качества образования считалась недостаточная учебно-материальная база в общеобразовательных школах. В рамках «Келешек мектептері» школы оснащены самым современным оборудованием – это STEM-кабинеты, лаборатории робототехники, дроны, кабинеты трудового обучения, музыкальные инструменты, спортивное оборудование и снаряжение для секций. Также здесь формируется архитектура цифровой среды.

Такое оснащение предоставляет возможности для развития у учащихся ключевых навыков – от работы с информационными технологиями и применения искусственного интеллекта до исследовательской и творческой деятельности. Обучение в классах также меняется, внедряются междисциплинарные модули: STEM в сочетании с экологией, математика с экономикой района, физика с дронами. Расширяются возможности для дополнительного образования (спортивные секции, музыкальные кружки, клубы и другое). Безусловно, такие изменения требуют повышения квалификации педагогов. Для этого организовывают семинары, онлайн-курсы и обмен опытом.

– Сегодня комфортные школы становятся также площадкой для апробации программы по ранней профориентации MAMAN. Это сквозная программа для учащихся 1–11-х классов, она соединяет воспитание, предметное обучение и реальный опыт пробы профессий. Получается, что проект «Келешек мектептері» направлен на развитие человеческого капитала через системное формирование у школьников сквозных компетенций (коммуникация, критическое мышление, цифровая грамотность) и прикладных навыков (инженерное мышление, IТ, soft skills), – резюмировала вице-президент академии образования.