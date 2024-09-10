Apple и Google проиграли суды о миллиардных штрафах

В мире , США , Европа
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Айман Аманжолова
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Европейский суд постановил, что Apple должен выплатить штраф в 13 млрд евро, а Google - в 2,4 млрд

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Решения, вынесенные высшим судом Евросоюза, окончательные, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

Американские концерны Apple и Google окончательно потерпели поражение в судебной тяжбе о многомиллиардных штрафах. Европейский суд в Люксембурге во вторник, 10 сентября, отменил решение суда низшей инстанции в пользу Apple и встал на сторону Еврокомиссии.

Длительная судебная тяжба велась из-за спора вокруг налоговых льгот, предоставленных Apple Ирландией. Еврокомиссия посчитала эти льготы нарушением правил честной конкуренции. В 2016 году регулятор потребовал от Apple заплатить штраф в размере 13 млрд евро плюс пени. С тех пор эти деньги лежат на трастовом счету.

Что касается Google, то Европейский суд постановил, что этот концерн должен заплатить штраф в размере 2,4 млрд евро. По заключению суда, американский интернет-гигант с помощью собственного сервиса сравнения покупок обеспечил себе несправедливые преимущества и тем самым злоупотребил своим господствующим положением на рынке.

Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере 2,4 млрд евро в 2017 году, объяснив это тем, что Google на странице поиска ставит результаты собственного сервиса на первые места, снабжая их не только текстом, но и картинками, в то время как результаты альтернативных сервисов приводятся ниже в виде простых синих линков.

В результате пользователи, по заключению Еврокомиссии, значительно чаще кликают на результаты сервиса Google, чем на результаты конкурентов, которые вдобавок зависят от объема трафика на главной странице Google, чтобы обеспечить себе успех. Тем самым Google злоупотребил доминирующим положением на рынке, констатировал регулятор в 2017 году.

Еврокомиссия в последние годы наложила на Google сразу несколько миллиардных штрафов, но они, благодаря процветающему бизнесу интернет-гиганта на онлайн-рекламе, почти не составили для него проблем. 

Уже на следующей неделе Европейский суд рассмотрит тяжбу Google с Еврокомиссией о взыскании с американского концерна штрафа в размере 1,49 млрд евро за нарушение правил конкуренции при составлении рекламных контрактов. В Брюсселе пришли к выводу, что Google незаконно препятствовал другим поставщикам в размещении рекламы в поисковых системах сервиса AdSense for Search.

 

#суд #штраф #Google #Apple

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