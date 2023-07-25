Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области

Мужчину, ударившего ногой ребенка в ТРЦ в Алматинской области, взяли под стражу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника Департамента полиции региона Бауржана Аленова.

Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

Напомним, 23 июля в одном из торгово-развлекательных центров Карасайского района мужчина пнул девочку 2019 года рождения. От мощного удара малышка отлетела в сторону и упала на пол лицом вниз.

По заявлению матери ребенка факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования районной полиции по части 1 уголовной статьи «Хулиганство».

Стражи порядка оперативно установили и доставили в полицию гражданина Турции 1998 года рождения.

«На время проведения досудебного расследования мужчина, пнувший малолетнего ребенка, взят под стражу на 2 месяца.

Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз.

Ход расследования взят мною на контроль», – подчеркнул Аленов.