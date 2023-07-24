Гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в ТРЦ в Алматинской области (видео)

Скриншот с видео instagram.com/baurzhan__alenov

В Алматинской области задержали иностранца, который пнул маленькую девочку, передает корреспондент Kazpravda.kz.

23 июля в торгово-развлекательном центре мужчина нанес телесные повреждения девочке 2019 года рождения. От мощного удара ногой взрослого малышка отлетела в сторону и упала на пол лицом вниз. Об этом в управление полиции Карасайского района заявила мать ребенка. К тому же инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

"Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 1 уголовной статьи "Хулиганство". Стражи порядка установили и доставили в полицию гражданина Турции 1998 года рождения. Подозреваемый в ходе допроса рассказал про инцидент и полностью признал вину", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов в своем аккаунте в Instagram.



Задержанный водворен в ИВС. Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз.

