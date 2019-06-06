Армейские новобранцы приступили к военной подготовке
В Вооруженных силах Республики Казахстан начался летний период обучения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Мероприятия боевой подготовки Вооруженных сил в летнем периоде обучения спланированы с учетом задач по обеспечению военной безопасности государства и результатов боевой учебы, достигнутых в предыдущем периоде обучения.
В преддверии начала летнего периода обучения молодое пополнение было приведено к военной присяге и распределено по подразделениям. Военнослужащим в торжественной обстановке вручено закрепленное вооружение и военная техника.
На торжественных митингах личным составом были озвучены обязательства в боевой учебе на предстоящий период.
На занятиях по государственно-правовой подготовке, которые проводили первые руководители воинских частей и учреждений, были доведены и детализированы задачи Вооруженных сил применительно к каждому подразделению.