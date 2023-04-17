"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали еще на 1,2 млрд тенге

В ноябре 2022 года сотрудниками ДГД было выявлено аналогичное нарушение, сумма штрафа тогда составила 1,3 млрд тенге.

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Сотрудники ДГД Карагандинской области выявили очередные нарушения в деятельности АО «АрселорМиттал Темиртау». В рамках проводимого налогового администрирования в отношении крупных налогоплательщиков у АО «АрселорМиттал Темиртау» было установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2019 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента госдоходов.

«При проведении камерального мониторинга установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более 20%.

В этой связи составлен административный материал по части 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере более 1,2 млрд тенге.

В марте текущего года в ходе рассмотрения апелляционной жалобы АО «АрселорМиттал Темиртау» Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента и административный штраф оставлен в силе», - рассказали в Департаменте государственных доходов по Карагандинской области.

Напомним, в ноябре 2022 года сотрудниками регионального ДГД было выявлено аналогичное нарушение за 2017 год. В ведомстве отметили, что, штраф в сумме 1,3 млрд тенге был взыскан в бюджет в полном объеме.

«Общая сумма штрафа по выявленным нарушениям за 2017 и 2019 годы составила более 2,5 млрд тенге», - проинформировали налоговики.