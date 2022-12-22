"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге

Фото: пресс-служба КГД

Факт выявили в рамках налогового администрирования в отношении крупных налогоплательщиков.

«При проведении камерального мониторинга за 2017 год установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу над фактически исчисленным налогом. В этой связи составлен административный материал по пункту 3 статьи «Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет» на сумму административного штрафа в размере 1,3 млрд тенге. Материалы были переданы в административный суд», – сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов.

Отмечается, что 21 декабря при рассмотрении апелляционной жалобы АрселорМиттал Темиртау Карагандинский областной суд поддержал доводы ДГД, и штраф оставлен в силе.

Отметим, Казахстан намерен привлечь международных экспертов для оценки деятельности АМТ после смертельной аварии в ноябре этого года на шахте имени Ленина угольного департамента Арселор Миттал Темиртау в городе Шахтинске.