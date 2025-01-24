Артефакты заговорили

Полевой археологический сезон прошлого года в Приаралье выдался одним из самых плодотворных. В ходе комп­лексных исследований на ряде древних городищ добыты артефакты, которые помогают ученым пролить свет на нераскрытые доселе страницы истории Великой степи.

Как сообщил глава Центра охраны историко-культурного наследия Кызылординской области Ерказы Алданазаров, на средства областного бюджета раскопки были проведены в городищах Бабиш-мола в Кармакшинском районе, Жанкент – в Казалинском районе и Сыганак – в Жанакорганском районе.

– В ходе работ специалисты Научно-исследовательского центра «Археология и этнография» при Кызылординском университете имени Коркыта ата обнаружили 286 артефактов в Жанкенте, на объектах Бабиш-мола выявили крестьянские сооружения и наш­ли 51 реликвию, – подчерк­нул Ерказы Алданазаров. – А на Сыганаке археологами Научно-исследовательского центра «Мәдени мұра» были обнаружены места хозяйственных помещений, а также двор, большая печь и две комнаты гончарной мастерской. Найдено 47 экспонатов.

По данным заведующего отделом Центра охраны историко-культурного наследия Галымжана Садыкова, ряд раскопок в Приа­ралье проведен за счет Министерства науки и высшего образования РК и отдельных организаций. Так, были изучены петроглифы урочища Сауыскандык (Шиелийский район) и три городища – Жанкент, Курайлы асар (Кармакшинский район) и Кескен күйік (Казалинский район). В раскопках участвовали специалисты Института археологии Узбекистана, Туркестанского областного историко-культурного музея, Международного казахско-турецкого университета им. Ясауи, НИЦ «Археология и этнография» и ТОО «RUTRUM».

– Особо отметим о находках в Кескен күйік, – говорит Галымжан Садыков. – Этот город впервые был разведан Хорезмской архео­логической экспедицией под руководством Сергея Толстова в 1946 году, затем исследования были продолжены в 60-х годах. В период независимого Казах­стана городище разведывали отряд Института археологии имени А. Маргулана под руководством Жолдасбека Курманкулова и экс­педиция во главе с Азилханом Тажекеевым. В 2019 году раскопки провели специалисты товарищест­ва «RUTRUM» под руководством Михаила Гурулева по инициативе Международного института исследований Центральной Азии. А в прошлом году здесь плодотворно поработали его коллеги, известные археологи Дмитрий Воякин, Денис Сорокин и Александр Долгушев.

По найденным артефактам ученые сделали предположение, что период расцвета городища Кескен күйік относится к VII-IX векам

В Кескен күйік раскопан древний храм, датируемый IX–X веками нашей эры, а на верхнем культурном слое на территории городища и внутри цитадели найдены фрагменты керамических и медных изделий, разложившиеся черепа и кости мелкого рогатого скота, лошадей и верблюдов. Огромный интерес для дальнейшего изучения вызвали предметы и фрагменты женских украшений: бусы из стекла, серьги и кольца из бронзы, пряжки. Ученые относят эти предметы к трем культурам – жетиасарской, жетысуской, смешанной с жетиасарской и хорезмийской.

За годы раскопок в городище было найдено множество ярких и оригинальных материальных свидетельств о некогда кипевшей здесь жизни. Уникальные артефакты – керамические изделия, наконечники стрел, поделки из кости и металла – указывают на богатую историю города. Он был с мощной фортификацией, цитаделью, шахристаном, рабатом и находился близко к Аральскому морю. По площади он был больше, чем столица огузов Жанкент.

Как сообщил Дмитрий Воякин, особое внимание археологов было приковано к найденной паре асыков, вылитых из бронзы. Судя по их виду, при изготовлении был применен способ литья с использованием специальной формы, напоминающей кость мелкого животного. Артефакты дают основания предположить, что наши предки играли в асыки еще в древности.

– Долгие годы ученые не мог­ли найти часто упоминаемую в средневековых летописях одну из возможных столиц огузов под названием Хувара, – говорит Дмитрий Воякин. – Мы сделали ряд любопытных открытий. Главное из них – найдены монеты, которые чеканились в Хуваре, что подтверж­дает гипотезу о том, что Кескен күйік и есть Хувара, упоминавшаяся в исторических хрониках. Материалы для датирования отправлены в лабораторию Вильнюса для исследований, и на их основании можно будет сделать вывод, когда был основан город.

В раскопках приняли участие и четверо ученых из Линкольнского университета в Великобритании. Их больше интересовала ирригационная система города. Они хотят выяснить, как в древности здесь орошали поля, противостояли наводнениям и пережили обмеление Аральского моря...