Алматинский театр отмечает юбилей – 25 лет экспериментов и сценических поисков

Первый независимый театр Казахстана начинался как уличный. И теперь он зовет горожан на променад-спектакль Underground. Маршрут проходит от ЦУМа до Малой сцены на Жибек Жолы и Кунаева. Путь по первой пешеходной улице Алматы становится путешествием первого андеграундного театра: от проулка – к двум сценам, от прохожего – к герою.

«АРТиШОК» – один из первых независимых профессиональных театров Казахстана. Его основатели, пятеро молодых актеров и режиссеров, работавших к тому моменту в академических театрах Алматы, встретились четверть века назад на одном из актерских мастер-классов. После той встречи они приняли решение создать свою театральную труппу.

– Мы хотели делать необычные спектакли, основанные на импровизации, на интерактивном контакте со зрителем, но такие эксперименты невозможны в условиях академических теат­ров, – рассказывала на одном из юбилейных спектаклей первый директор и актриса театра «АРТиШОК» (2001–2015) Вероника Насальская. – И наконец, нам очень хотелось участвовать в международных фестивалях.

Помнится, тот юбилейный вечер «АРТиШОК» приурочил к закрытию театрального сезона, где наряду с хозяевами выступали друзья и партнеры театра – казахстанские музыканты, художники и актеры других театров. А завершилась встреча талантов и поклонников вручением премии «Реальный АРТиШОК», номинантами которой стали самые активные зрители и самые преданные партнеры театра.

Название экспериментальному театру его создатели дали соответственное. Артишок – овощ, который растет где хочет, и
«АРТиШОК» – шок от искусства. Оба смысла попадают прямо в точку: театр на первых порах, не имея постоянной площадки, шокировал обывателя тем, что выступал просто на улице. Сегодня его зрители – это молодые и уже достаточно зрелые люди, которые приходят в театр, чтобы думать и находиться в актуальном диалоге с театром.

«Зип-зап и ни слова о метле» – первый спектакль, поставленный на его сцене, принес восемь номинаций на Международном фестивале пантомимы и современной пластики в Иркутске. Помимо наград в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссура», «Лучшая актерская мужская (женская) роль» была такая забавная, придуманная специально для «АРТиШОКа» номинация «За лучшее пластичес­кое решение образа банкомата».

«АРТиШОК» объездил фактичес­ки всю Европу, участвовал в уличных фестивалях импровизации в Амстердаме, где партнерами были лондонские, американские и голландские актерские команды. Когда театр играл в Японии спектакль
«Назад, в СССР», в роли немецкой журналистки, которую обычно играла немецкая актриса, в этот раз вышла японка, да и сама постановка тоже шла на японском языке. Таковым было условие фес­тиваля, проходившего в Стране восходящего солнца.

В Алматы и вообще в Цент­ральной Азии этот театр часто выступает в роли организаторов театральных фестивалей.

В постановках «АРТиШОКа» нередко участвуют партнеры из академических театров. Например, Анастасия Темкина из театра им. Лермонтова, актер и режиссер русского ТЮЗа им. Сац Дмитрий Скирта, было немало совместных проектов с популярным ныне киноактером Ержаном Тусуповым, актером театра им. Ауэзова в ту пору.

У истоков театра, как уже упоминалось, стояли пять человек, сейчас в его составе – несколько десятков. А когда «АРТиШОК» оглядывается назад и пригла­шает своих партнеров, то это число переваливает за сто.

