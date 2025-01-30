Асет Нусупов назначен вице-министром торговли и интеграции РК

С 2023 года — заместитель заведующего Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Нусупов Асет Ильясович назначен на должность вице-министра торговли и интеграции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Иллинойский институт технологий (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 г. менеджером АО «Национальный инновационный фонд» г. Алматы.

С 2006 по 2008 гг. проходил стажировку в Департаменте финансирования венчурных проектов фирмы венчурного капитала «Flagship Ventures» г. Кэмбридж (США), международной инвестиционной фирме «Small Enterprise Assistance Funds» г. Вашингтон (США).

С 2008 по 2010 гг. работал проектным менеджером АО «Инвестиционный фонд Казахстан», консультантом представительства Всемирного банка в Центральной Азии, консультантом представительства Азиатского банка развития в Республике Казахстан, заместителем директора ЧУ «Центр исследования мировой экономики».

2010–2015 гг. — инспектор, заведующий сектором Секретариата Совета Безопасности Республики Казахстан, г. Астана.

2015–2021 гг. — заведующий сектором Отдела общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, г. Астана

2021–2023 гг. — заместитель заведующего Отделом общих вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, г. Астана

С 2023 г. по настоящее время — заместитель заведующего Отделом актуальных вопросов безопасности Совета Безопасности Республики Казахстан, г. Астана.