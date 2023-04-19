Ашимбаев: Сенат будет работать с Правительством, акимами и маслихатами для повышения качества жизни казахстанцев

Сенат будет работать в тесном взаимодействии с Правительством, акимами и маслихатами для повышения качества жизни казахстанцев. Об этом заявил председатель верхней палаты Парламента РК Маулен Ашимбаев после совещания по вопросам социально-экономического развития страны под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Сената

Напомним, сегодня, 19 апреля, прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Президент страны отметил, что прошедшие недавно выборы в Мажилис и маслихаты стали важным этапом политических реформ и установили баланс ветвей власти. Теперь Парламенту, вновь сформированному Правительству, акимам и всем органам власти предстоит сосредоточиться на решении вопросов в социально-экономической сфере», – подчеркнул спикер Сената.

Он остановился на приоритетах, которые глава государства обозначил в своем выступлении.

«Социально-экономическая политика должна быть ориентирована в первую очередь на повышение качества жизни казахстанцев. Главным препятствием для этого сегодня является инфляция, уменьшающая доходы населения.

Президент страны поручил уменьшить влияние монетарных и немонетарных факторов инфляции. Предстоит комплексно рассмотреть всю цепочку от производства до реализации, чтобы понять, как происходит удорожание товаров повседневного спроса. Также глава государства поручил для борьбы с резкими скачками цен эффективно использовать стабилизационные фонды, а также ускорить работу по созданию современной инфраструктуры по хранению и сбыту сельхозпродукции.

Вся экономическая политика должна быть подчинена диверсификации экономики и наращиванию собственного производства, в том числе путем неуклонного повышения локализации. Как подчеркнул глава государства, нашей стране нужна подлинная индустриализация.

Для достижения этой цели критически важно вовлечь отечественные банки в кредитование национальной экономики и производств, создание благоприятных условий для бизнеса и инвестиций.

Основой для социально-экономического развития должна стать новая налоговая политика, ориентированная на поддержку инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологичного экспорта.

Важным условием экономического роста является также модернизация энергетической и инженерной инфраструктуры. На этом глава государства сделал особый акцент, поручив Правительству перейти на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции».

На особом контроле президент поручил держать вопросы повышения доходов и качества жизни жителей сел. Особая ответственность за реализацию экономической политики и привлечение инвестиций возлагается на акимов.

Также необходимо использовать потенциал местного самоуправления», – отметил спикер Сената, акцентировав, что на совещании с участием президента присутствовали председатели областных маслихатов.

В заключение Ашимбаев заверил, что Сенат как орган, представляющий прежде всего интересы регионов, будет работать в тесном взаимодействии с Правительством, акимами и маслихатами для решения актуальных социально-экономических вопросов и повышения качества жизни населения страны.