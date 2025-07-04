– Домбра – душа и достояние нашего народа. «Настоящий казах – не сам казах, настоящий казах – домбра». Домбра становится все более популярной именно среди подрастающего поколения. Молодежь глубоко погружается в нашу исконную культуру, чтит народные традиции. Это, безусловно, не может не радовать, потому что такое бережное отношение к творческому наследию наших великих предков уже стало неотъемлемой частью патриотизма.

Истинная любовь к своему Отечеству – фундамент нашей государственности. Замечательно, что молодежь Казахстана это понимает и поддерживает. Государство продолжит всестороннюю поддержку сферы культуры. Мастера традиционного искусства удостоены высоких званий: Кайрат Байбосынов – «Қазақстанның Еңбек Ері», Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова – «Қазақстанның халық әртісі». Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру, – написал Президент на своей странице в социальной сети Х.