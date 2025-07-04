Вопросы сотрудничества обсудили Ашимбаев и посол Японии в РК

102

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Казахстан Ясумаса Ииджимой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Открывая встречу, спикер Сената поздравил дипломата с назначением и подчеркнул, что Япония является важным партнером Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Налажены тесные политические контакты на всех уровнях, активно развивается экономическое взаимодействие, укрепляются культурно-гуманитарные связи. В этой связи Маулен Ашимбаев отметил вклад японской Парламентской лиги дружбы с Казахстаном в активизацию казахстанско-японского партнерства и обозначил необходимость активизации межпарламентских отношений двух стран.

«Мы высоко ценим традиционно дружественные отношения с Японией. Как отмечает Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев: «Казахстан и Япония – дальние соседи, но близкие друзья». За эти годы сотрудничество между нашими странами достигло уровня расширенного стратегического партнерства. Важно отметить и то, что позиции наших стран по многим вопросам глобальной и региональной повестки дня совпадают. Большое внимание мы уделяем укреплению межпарламентских связей. Нам интересен опыт вашей законотворческой работы, в том числе в области правового обеспечения социально-экономического и инновационного развития. Мы готовы к совместной работе с японскими коллегами», – сказал Маулен Ашимбаев и отметил успешную работу диалога «Центральная Азия + Япония».

Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, экологии, а также реализацию совместных инициатив в этих и других направлениях. В частности, особое внимание уделено было проектам по дальнейшему продвижению декарбонизации национальной экономики и переходу к зеленой экономике.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями касательно продвижения духовной дипломатии в условиях современных вызовов. Посол Японии был проинформирован о ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года, и других мероприятиях в этом направлении.

В свою очередь, Ясумаса Ииджима выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества Казахстана с Японией и совместной реализации актуальных инициатив.

 

#переговоры #сотрудничество #Сенат #Япония #Ашимбаев

Популярное

Все
Сразу два языковых лагеря для взрослых открылись в Карагандинской области
Что важно знать при изучении языка Абая?
Сегодня в Астане стартует юношеский и юниор­ский чемпионат Азии по тяжелой атлетике
Канат Тасибеков: В диалоге рождается истина
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Обычаи и люди глазами фотографа
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
В Актау стало светлее и чище
Солнышко на ладони, или Абрикосовое лето в Шымкенте
Создавать барьеры наркопреступности
Клиника одного дня
Водопроводные неурядицы пригородного села
Защитит от тока и огня
Тайны дружбы
«Белый песок» среди полей
И на камнях растут цветы…
Вершины как зеркало
Верный друг и путеводная звезда
Школа – территория самореализации
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Депутаты утвердили отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Экс-министр обороны получил новую должность
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
День безопасной дороги провели в Казахстане
Ставки по депозитам физлиц обновили 28-летний рекорд
Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Глава Сената встретился с жителями Жамбылской области
Государства-члены СВМДА украсили штаб-квартиру в Астане кул…
Презентован сборник аналитических статей по вопросам социал…
Казахстанский спецназ участвует в международных учениях «Ан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]