Аскар Достияров возглавил АО "КазынаКапитал Менеджмент"

Кадровые назначения
Решением правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Аскар Достияров назначен председателем правления АО "Казына Капитал Менеджмент", передает Kazpravda.kz.

Аскар Достияров окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, School of Business, the GeorgeWashington University (MBA). 

Как указывается в справочном материале, Достияров имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере, включая привлечение иностранных инвестиций.

В группе компаний холдинга "Байтерек" он работает с 2013 года. В разные годы занимал посты заместителя председателя, первого зампреда правления АО "Банк развития Казахстана", управляющего директора – члена правления "Байтерек".

АО "Казына Капитал Менеджмент" (дочерняя организация "Байтерек") – фонд фондов прямых инвестиций. Создан с целью развития эффективного рынка privat equity в Казахстане и внедрения лучшей мировой практики управления активами.

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