Аскар Достияров возглавил АО "КазынаКапитал Менеджмент"

Решением правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Аскар Достияров назначен председателем правления АО "Казына Капитал Менеджмент", передает Kazpravda.kz
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Аскар Достияров окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, School of Business, the GeorgeWashington University (MBA).
Как указывается в справочном материале, Достияров имеет 16-летний опыт работы в финансовой сфере, включая привлечение иностранных инвестиций.
В группе компаний холдинга "Байтерек" он работает с 2013 года. В разные годы занимал посты заместителя председателя, первого зампреда правления АО "Банк развития Казахстана", управляющего директора – члена правления "Байтерек".
АО "Казына Капитал Менеджмент" (дочерняя организация "Байтерек") – фонд фондов прямых инвестиций. Создан с целью развития эффективного рынка privat equity в Казахстане и внедрения лучшей мировой практики управления активами.