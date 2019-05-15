Аскар Мамин провел встречу с заместителем Премьера Госсовета КНР

Фото primeminister.kz
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с Членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, заместителем Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Хань Чжэном, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, на встрече обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних экономических отношений, углубления приграничного сотрудничества, в т.ч. развития МЦПС "Хоргос".

Особое внимание было уделено индустриально-инвестиционному сотрудничеству в рамках сопряжения экономической политики "Нұрлы Жол" и стратегии "Пояс и путь". Всего будут реализованы 55 казахстанско-китайских проектов на $27 млрд.

В период с 2015 по 2018 годы введены в эксплуатацию 12 проектов на сумму $3,8 млрд, в текущем году ожидается запуск 5 проектов на $310 млн, среди которых строительство солнечных электростанций, ГЭС, современного мясокомбината.

11 проектов на $5,5 млрд находятся на стадии реализации, по оставшимся проектам на сумму $18,1 млрд ведутся подготовительные работы. В целом реализация проектов позволит создать порядка 20 тыс. новых рабочих мест.

Для дальнейшего продвижения торгово-экономического сотрудничества стороны отметили важность состоявшегося сегодня в г. Алматы II Форума межрегионального сотрудничества РК-КНР с участием более 400 представителей госорганов и бизнес-структур двух стран, в т.ч. руководства китайских провинций Сычуань и Шэньси, Гуанси-Чжуанского, Синьцзян-Уйгурского автономных районов. А. Мамин также подчеркнул, что участие китайской делегации в предстоящем XII Астанинском экономическом форуме придаст серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

В ходе переговоров глава Правительства РК отметил необходимость усиления взаимодействия по развитию транспортно-логистических компетенций и транзитных коридоров, в сферах энергетики, промышленности, агропромышленного комплекса, в вопросах наращивания экспорта казахстанской сельхозпродукции.

"Китай является крупным внешнеторговым партнером Казахстана, – сказал А. Мамин. – В 2018 году товарооборот между РК и КНР увеличился на 11,1%, достигнув показателя в $11,7 миллиарда. По итогам двух месяцев 2019 года объем торговли составил $2 миллиарда, что на 12,1% выше уровня за аналогичный период 2018 года. Мы заинтересованы в сохранении такой положительной динамики".

