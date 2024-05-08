Президент возложил цветы к монументу «Отан Ана»

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.

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