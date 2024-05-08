Путинцева вошла в ТОП-4 по количеству побед на турнирах WTA-1000 в этом году

В тройку попали Швентек, Рыбакина и Коллинз

Фото: пресс-служба ФТК

41-я ракетка мира Юлия Путинцева одержала 12 побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году и вошла в ТОП-4, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Больше неё на «тысячниках» побеждали только Ига Швентек (21), Елена Рыбакина (15) и Даниэль Коллинз (13), отметили в ФТК.

Во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме казахстанка сыграет с 35-й ракеткой мира Слоан Стивенс (США).

На старте Юлия одержала победу над итальянкой Мартиной Тревизан - 6:3, 6:4.