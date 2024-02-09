Аскар Жакенов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства

До этого он занимал пост заведующего секретариатом руководителя администрации президента

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Жакенов Аскар Серикжанович назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Kazpravda.kz.

Аскар Жакенов родился в 1975 году в г. Караганда. Окончил Карагандинский государственный технический университет и университет «Кайнар».

В 1998-1999 гг. – юрисконсульт, ведущий специалист по внешнеэкономическим связям, таможенному делу и банку в АОЗТ «Каргормаш-ИТЭКС».

В 1999-2002 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Министерства юстиции РК.

В 2002-2003 гг – заместитель начальника управления Министерства юстиции РК.

В 2003-2004 гг. – начальник управления Министерства юстиции РК.

В 2004-2012 гг. – заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012-2013 гг. – заместитель заведующего отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК, заместитель заведующего юридическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2013-2019 гг. – заведующий отделом контроля и документационного обеспечения Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2019-2023 гг. – заместитель руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК, заместитель руководителя Аппарата Правительства РК.

В 2023-2024 гг. – заведующий Секретариатом руководителя Администрации Президента РК.

С февраля 2024 года – первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РК.