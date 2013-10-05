Астана – Минск: новые инструменты партнерства

[caption id="attachment_9370" align="alignleft" width="300"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

Большое внимание в ходе переговоров уделено углублению двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и индустриально-инновационной сферах, а также вопросам усиления кооперации в агропромышленном комплексе. Также Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко рассмотрели ход развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве, в первую очередь, в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей и наметили совместные шаги на перспективу.

На встрече в узком кругу Президент Казахстана подчеркнул, что нынешний визит А. Лукашенко свидетельствует об активной динамике отношений двух стран в последние годы, укреплении двусторонних связей в политике, экономике и культуре.

– Я помню гостеприимство, оказанное в ходе моего визита в Минск в прошлом году. Думаю, что этот визит еще больше укрепит наши отношения и даст новый импульс для всех хозяйствующих субъектов, правительств и совместной комиссии, – сказал Глава государства.

Президент Беларуси отметил, что народы двух стран во многом схожи по своей истории и качествам, включая трудолюбие, и то, что в основу взаимоотношений Казахстана и Беларуси легли интересы народов – безошибочное решение, которое всегда будет приветствоваться новыми поколениями.

– Я приехал, чтобы мы, как и договорились, проконтролировали ход исполнения наших поручений. Думаю, что поочередные встречи в Минске и Астане – правильное решение, которое стимулирует исполнителей к реализации поставленных нами задач, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Переговоры между лидерами двух государств прошли также и в расширенном формате. Открывая заседание, Глава государства отметил, что Казахстан и Беларусь – близкие партнеры, которых объединяют тесные союзнические отношения, а также обширные связи на двусторонней и многосторонней основе.

– Сегодня между нами динамично развивается торгово-экономическое взаимодействие, – рассказал Нурсултан Назарбаев. – Среди стран СНГ Казахстан является для Беларуси третьим партнером по объемам товарооборота, несмотря на то что его уровень снизился на 10% по причине нестабильности на мировых рынках. Есть положительный опыт сотрудничества в промышленной кооперации. Сегодня работают 14 совместных предприятий, в том числе в сфере производства и сборки карьерно-шахтной техники, зерноуборочных комбайнов, тракторов, двигателей, лифтов и другой техники.

В свою очередь А. Лукашенко заявил, что Казахстан для Беларуси – надежный друг и союзник. Страны вместе строят такое уникальное образование, как Единый экономический союз, которое, как подчерк­нул президент Беларуси, создаст большие возможности для развития экономик двух государств, и необходимо максимально задействовать преимущества ЕЭП для укрепления взаимовыгодных отношений.

По итогам переговоров главы двух государств подписали ряд важных документов, призванных способствовать расширению двустороннего сотрудничества.

– Главным результатом переговоров стало подписание Совместного заявления, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев, подводя итоги визита в ходе брифинга. – В этом документе отражено взаимное стремление укреплять дружбу между нашими странами и народами. Считаю, что это послужит стимулом для дальнейшего поступательного развития всесторонних взаимовыгодных казахстанско-белорусских отношений. Хорошим мостом сотрудничества между нашими странами является белорусская диаспора, которая вносит большой вклад в развитие Казахстана. Особое значение для нас имеет подписание Соглашения о порядке пребывания граждан наших стран на территории друг друга, а также межправительственного Соглашения о реад­миссии. Кроме того, сегодня в нашем присутствии был подписан очередной «План совместных мероприятий на 2014–2016 годы». Уверен, что этот документ станет эффективным инструментом развития торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Беларуси.

Помимо обозначенных Главой государства документов было также подписано соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте РК и Академией управления при Президенте РБ.

[caption id="attachment_9369" align="alignleft" width="300"] фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА[/caption]

Нурсултан Назарбаев отметил, что двусторонние встречи на высшем уровне превратились в добрую традицию. Казахстан рассматривает Беларусь в качестве близкого друга и стратегического партнера, отношения между двумя странами развиваются на основе дружбы, взаимопонимания и доверия.

Глава государства рассказал, что в нашей стране эффективно работает несколько современных совместных предприятий.

– В Караганде есть совместное предприятие «КазБелАЗ». В Семее и Костанае ведется сборка сельскохозяйственной техники, – проинформировал Президент РК. – Осуществляется активная работа по созданию образцово-показательного многопрофильного хозяйства. На его базе будут применяться последние достижения агропромышленного сектора наших стран. Реализуется совместный проект «Казахстанско-белорусский индустриально-технологический парк сельскохозяйственной и коммунальной техники». Хорошие перспективы имеет развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Президент РК также отметил динамичное развитие взаимодействия Казахстана и Беларуси в рамках евразийских интеграционных процессов: Таможенный союз, Единое экономическое пространство и создаваемый Евразийский экономический союз открывают новые возможности для кооперации наших стран.

Помимо экономического взаимодействия, активно развиваются отношения и в культурно-гуманитарной сфере. Как рассказал Президент РК, в первой декаде октября в Минске пройдут Дни культуры Казахстана, а в 2014 году в Астане состоятся Дни культуры Беларуси. Учитывая развитый научный потенциал Беларуси, Казахстан заинтересован в активизации сотрудничества в сфере совместных научных исследований, внедрения в производство научных разработок и технологий.

– Сегодня Казахстанско-белорусский учебно-производственный центр подготовки и переподготовки инженерных кадров при Казахском агротехническом университете им. Сакена Сейфуллина является наглядным примером взаимовыгодного сотрудничества в образовательной сфере, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства особо подчеркнул, что узы дружбы, взаимное уважение и нацеленность на укрепление стратегического партнерства будут и впредь оставаться главными принципами отношений двух стран.

Президент Республики Беларусь в свою очередь отметил, что за последние годы существенно активизировались контакты на правительственном уровне и, что важно, укрепились связи в межрегиональном формате.

– Усиление интеграции требует более тесной координации на межправительственном уровне и среди бизнес-сообщества. Только в этом случае мы сможем ощутить экономические преимущества общего рынка, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Беларусь и Казахстан должны активизировать развитие производственной, научно-технологической кооперации. Это позволит насытить рынки ЕЭП собственным продуктом, повысить конкурентоспособность экономик, создав при этом новые рабочие места. Мы готовы рассмотреть вопрос о переходе к совместным производствам с инвестиционной составляющей и созданию долгосрочных форм сотрудничества.

Было отмечено, что Беларусь придает большое значение сотрудничеству в сфере транспорта, прорабатываются совместные планы по созданию логистических центров для транспортировки казахстанских и белорусских товаров на европейские и азиатские рынки. Имеется также значительный потенциал взаимодействия в сельском хозяйстве, при этом, как подчеркнул Президент РБ, его страна заинтересована не только в увеличении поставок в Казахстан продукции сельхозпереработки, но и в развитии агропромышленной кооперации по различным направлениям. По словам А. Лукашенко, специалисты из Беларуси готовы комплексно подключиться к решению задач по модернизации агропромышленного комплекса Казахстана.

Президент Беларуси подчеркнул, что необходимо преодолеть снижение темпов торгово-экономического сотрудничества и снять все вопросы, препятствующие эффективному взаимодействию.

– Уверен, что в будущем году мы эту проблему решим. Мы выработали «дорожную карту» и полны решимости реализовать все мероприятия из этого плана, – отметил А. Лукашенко.

В завершении лидер Беларуси поздравил Казахстан с избранием Астаны местом проведения всемирной выставки ЭКСПО.

Юлия МАГЕР