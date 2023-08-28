«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Казахстанские любители футбола болели не только за отечественные клубы, но и за турецкую команду, где первый поединок провел Бахтиер Зайнутдинов.

фото instagram/bateka_11

На теперь уже прошедшей неделе состоялись первые матчи розыгрыша раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА, где все еще выступают две команды из Казахстана.

Так, действующий чемпион страны «Астана» на своем поле принимал албанский «Партизани» и добился победы с минимальным счетом 1:0. При этом голов могло быть гораздо больше, но у нас, к сожалению, не засчитали сразу три взятия ворот...

Столичная дружина после фиаско вначале в Лиге чемпионов УЕФА, а потом и в Лиге Европы УЕФА очень хотела доказать, правда, теперь уже в Лиге конференций УЕФА, что играть она все же умеет. С первых же минут «Астана» большими силами пошла вперед и временами напоминала себя же несколько лет назад, когда обыгрывала в том числе и европейских грандов. Преимущество в игре было очевидным – футболисты казахстанской команды нанесли 15 ударов (из них девять в створ) по воротам соперника, в то время как игроки «Партизани» пробили лишь три раза (один из них в створ). Также у хозяев было невероятное превосходство по угловым ударам – 14 против трех у албанцев.

Тем обиднее, что мы выиграли лишь с минимальным счетом благодаря единственному голу на 41-й минуте боснийского легионера Степана Лончара. А ведь «Астана» забила и еще три мяча – один раз отличился игрок сборной Казахстана Абат Аимбетов и дважды хорват Марин Томасов – однако засчитаны они не были! Все три раза после видеопросмотров были зафиксированы офсайды. Причем на положение «вне игры» сыграли считанные миллиметры, которые зафиксировали видеокамеры. Лично мне кажется, что один из этих голов засчитать все же можно было, но увы... Ответная игра команд состоится в ночь на 1 сентября на «Эльбасан-Арене» в Албании.

У нашей главной команды – сенсации нынешнего розыгрыша еврокубков – костанайского «Тобола» (который, напомним, выбил из турнира грозный швейцарский «Базель») в плей-офф Лиги конференций УЕФА теперь не менее сильный соперник – чешская «Виктория Пльзень».

Первый поединок этой стадии прошел в Костанае и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей голами на 73-й и 90-й минутах отметились бразилец Каду Круз и игрок сборной Чехии Лукаш Калвах. У нашей же команды один мяч с пенальти на 99-й добавленной минуте отыграл ивуариец Серж Дебле. Ответная игра команд состоится 31 августа в Чехии.

Ну и с особым интересом казахстанцы наблюдали за дебютом лучшего на сегодняшний день игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова в турецком «Бешикташе», в который он перешел из российского ЦСКА. Первый официальный матч за новый клуб он провел в Лиге конференций УЕФА против киевского «Динамо». Игра прошла в столице Румынии – Бухаресте (где сегодня вынуждены выступать украинцы) и завершилась победой турецкой команды со счетом 3:2. Клуб из Стамбула дважды вел в счете, но киевлянам в обоих случаях удалось отыграться. И когда казалось, что игра так и завершится вничью со счетом 2:2, в дело и вступил наш Бахтиер, который забил гол аж на 95-й добавленной минуте, сразу же став героем не только у наших, но и турецких фанатов.

#Астана #Спорт #футбол #матч #УЕФА #Тобол #Бешикташ

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