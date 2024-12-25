Астанчане несут цветы к посольству Азербайджана в Казахстане

Неравнодушные жители столицы выражают соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Горожане несут цветы к зданию посольства Азербайджана в связи с трагедией, произошедшей 25 декабря в Актау, где разбился самолет азербайджанских авиалиний.

25 декабря около аэропорта Актау потерпел крушение самолет азербайджанских авиалиний, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 69 человек, есть погибшие.

Астанчане, разделяя скорбь с азербайджанским народом, несут цветы к зданию посольства Азербайджана в Казахстане в память о погибших.

Напомним, ранее члены и представители молодежного крыла партии AMANAT быстро откликнулись на призыв. Они вызвались помочь выжившим при крушении пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines близ аэропорта Актау. Активисты выразили готовность принять участие в донорской акции.