Астанчанку осудили за придуманные истории о семейной трагедии

Коллеги, желая ее поддержать, систематически ей высылали деньги

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Жительница Астаны, находясь в декрете, в течение года систематически вводила в заблуждение своих коллег, сообщая заведомо ложные сведения о якобы произошедших трагических событиях в ее семье, включая смерть матери и тяжелое состояние ребенка, тем самым вызывая сочувствие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Доверяя ее словам и желая оказать помощь, коллеги переводили деньги осужденной, полагая, что средства необходимы для решения семейных проблем и лечения ребенка. В результате преступных действий женщина путем обмана завладела денежными средствами потерпевших на сумму свыше 2 млн тенге.  

С учетом смягчающих обстоятельств – признания вины, чистосердечного раскаяния, частичного возмещения ущерба приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля.     Приговор вступил в законную силу.  

Прокуратура города рекомендует проявлять бдительность и проверять достоверность информации в случаях обращения за материальной помощью или сбора средств.  

