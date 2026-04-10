Жительница Астаны, находясь в декрете, в течение года систематически вводила в заблуждение своих коллег, сообщая заведомо ложные сведения о якобы произошедших трагических событиях в ее семье, включая смерть матери и тяжелое состояние ребенка, тем самым вызывая сочувствие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Доверяя ее словам и желая оказать помощь, коллеги переводили деньги осужденной, полагая, что средства необходимы для решения семейных проблем и лечения ребенка. В результате преступных действий женщина путем обмана завладела денежными средствами потерпевших на сумму свыше 2 млн тенге.

С учетом смягчающих обстоятельств – признания вины, чистосердечного раскаяния, частичного возмещения ущерба приговором суда ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города рекомендует проявлять бдительность и проверять достоверность информации в случаях обращения за материальной помощью или сбора средств.