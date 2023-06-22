Астанинский процесс завершился

Юбилейный, 20-й раунд Астанинского процесса проходил 20–21 июня. Участие в нем приняли страны – гаранты переговоров – Иран, Россия и Турция, делегации правительства Сирии, сирийских оппозиционных групп. Присутствовали на консультациях также специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии, представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международного комитета Красного креста, а также стран – соседей САР – Иордании, Ирака и Ливана (в качестве наблюдателей).

Консультации в рамках Астанинского процесса традиционно проходили в закрытом формате. Итоги подводились на пленарном заседании. Они отражены в совместном заявлении стран-гарантов.

Открывая итоговую встречу, заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш отметил, что 20-я международная встреча высокого уровня по Сирии завершилась результативно.

– Наша республика в силу своих возможностей прилагает усилия для поддержки дружественного сирийского народа и процесса внутрисирийского урегулирования. С января 2017 года и по сегодняшний день при посредничестве стран-гарантов – Ирана, России и Турции, а также при поддержке Организации Объединенных Наций было организовано 20 раундов международных встреч по Сирии, 18 из них проведены в Казахстане. Первоначальные цели переговоров в рамках Астанинского процесса, такие как создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и снижение человеческих потерь, на сегодняшний день полностью выполнены. В целом Астанинский процесс за шесть лет продемонстрировал миротворческий потенциал Казахстана, – подчерк­нул заместитель главы МИД РК.

Он с благодарностью отметил значительный вклад всех участников Астанинского процесса и выразил надежду, что, объединив добрые намерения и миро­творческие усилия, благородная миссия достигнет заявленных высоких целей.

Канат Тумыш подчеркнул, что сегодня ситуация вокруг Сирии кардинально меняется. Об этом, в частности, свидетельствует стремление арабских государств возродить дипломатические отношения с Дамаском, а также возвращение Сирии в Лигу арабских государств.

Кроме того, он проинформировал, что в рамках 20-й международной встречи в Астане плодотворно прошли консультации заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Сирии и Турции для обсуждения хода подготовки проекта «дорожной карты» по нормализации сирийско-турецких отношений.

– В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе вполне можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей. Принимая во внимание достигнутые успехи, в том числе в возвращении Сирии в арабскую семью, предлагаем официально объявить 20-ю меж­дународную встречу по Сирии последним мероприятием в рамках Астанинского процесса, – объявил Канат Тумыш, попросив внести данное решение в итоговое совместное заявление.

Совместное заявление представителей Ирана, России и Турции по итогам 20-й международной встречи по Сирии было озвучено там же, на пленарном заседании. Его также зачитал заместитель министра иностранных дел Казахстана.

Как подчеркивается в заявлении, представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.

Они также отметили конструктивный характер состоявшихся 20 июня 2023 года в Астане консультаций заместителей министров иностранных дел Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики, в ходе которых был обсужден ход подготовки «дорожной карты» по восстановлению отношений между Турцией и Сирией (в координации с работой министерств обороны и специальных служб четырех стран).

В заявлении также подчеркивается решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом, противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Страны-гаранты осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывес­ками в различных частях САР, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры и лагеря внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые приводят к жертвам среди мирных жителей.

Подробно рассмотрена в ходе переговоров ситуация в Идлибской зоне деэскалации. Есть намерение и дальше прилагать усилия по обеспечению нормализации ситуации в данной зоне и вокруг нее. Обсуждена также ситуация на северо-востоке САР: по общему мнению сторон, достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Страны-гаранты выразили серь­езную обеспокоенность относительно всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, в том числе в форме подавления мирных демонстраций, насильственного призыва на военную службу и дискриминационных практик в области образования, а также ограничений на политичес­кую деятельность, в отношении журналистов, права на собрание и на свободу передвижения.

Отражена в совместном заявлении также убежденность стран-гарантов в том, что сирийский конфликт не имеет военного решения. Иран, Россия и Турция подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в заявлении подчеркнута важная роль сирийского Конституционного комитета, содержится призыв к скорейшему проведению девятой сессии Редакционной комиссии данной структуры при конструктивном подходе сирийских сторон.

В связи с этим страны-гаранты подтвердили решимость оказывать поддержку работе комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы структуры.

Серьезную озабоченность, как отмечено в заявлении, вызывает гуманитарная ситуация в Сирии, которая отягощается последствия­ми разрушительного землетрясения, произошедшего в феврале 2023 года. Страны-гаранты подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии. Они приветствовали решение Правительства САР разрешить гуманитарным агентствам ООН использовать два погранперехода на границе с Турцией («Баб Ас-Салям» и «Ар-Раи»).

«В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политичес­кого урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь по всей Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объек­тов водо- и электроснабжения, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – отмечается в заявлении.

Также подчеркнута необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и временно перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и на поддержку.

Страны-гаранты подтвердили решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных⁄похищенных в рамках Рабочей группы по освобождению задержанных⁄заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, которая, как отмечается в заявлении, «является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами».

В документе выражена искренняя признательность казахстанским властям за проведение 20-й Международной встречи по Сирии в «Астанинском формате» в Астане. Также зафиксирована договоренность провести следующую международную встречу по Сирии во второй половине 2023 года.

Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии стартовал шесть лет назад – первый его раунд был проведен в казахстанской столице в январе 2017 года. Примечательно, что та первая встреча и самая активная фаза переговоров в рамках процесса приш­лись на 2017–2018 годы – именно на тот период, когда Казахстан осуществлял непостоянное членство в Совете Безопасности ООН. Все это весьма способствовало укреплению политического авторитета нашей страны, повышению международного внимания к проводимой Казахстаном политике – мирной, многовекторной, взвешенной, открытой и конструктивной.

Стоит напомнить, что Казахстан непосредственно в переговорах участия никогда не принимал. Наша страна только предоставляла площадку для встреч и занималась определенными организационными вопросами.

Однако роль Астаны чисто технической назвать тоже нельзя. Предложение проводить важные и сложные переговоры именно здесь, с которым обратились к руководству Казахстана страны-гаранты, подчеркивает международное реноме нашей страны как «честного брокера», заслуживаю­щего доверия члена мирового сообщества, всегда ратовавшего за мирное, дипломатическое урегулирование любых конфликтов.

Авторитет Казахстана действительно сыграл важную роль: против нашей страны как площадки для организации многосторонних консультаций не возражал ни один участник переговоров. В результате именно в рамках Астанинского процесса состоялись первые переговоры, в которых участвовали как сирийское правительство, так и вооруженная оппозиция. В результате уже первая встреча придала определенный импульс процессу мирного урегулирования в Сирии.

Сейчас, хотя Астанинский процесс и завершился, формат, в котором проходили эти переговоры, остается востребованным и эффективным. Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лавренть­ев, общаясь с журналистами, выразил благодарность властям Казахстана за предоставленную возможность в течение нескольких лет проводить встречи на площадке Астаны.

Следующие встречи по Сирии в «Астанинском формате», то есть в рамках взаимодействия трех стран-гарантов – России, Турции и Ирана, по его мнению, теперь могут проходить на других площадках – в Москве, Тегеране, Анкаре, даже Дамаске.