Астанинское дежавю

Ментор и наставник

– Я не живу в Казахстане, но как эксперт по Центральной Азии, наблюдающий за регионом более 30 лет, рискнул бы предложить снова вернуться к прежнему, существовавшему до развала СССР определению, разделив регион на Среднюю Азию и Казахстан, – говорит эксперт. – В этом смысле Послание-2024 Президента Казахстана выделяет, на мой взгляд, страну из ряда соседей по региону. И дело не в том, что это хорошо или, наоборот, – плохо…

Читая этот, подчеркну, не­обычно огромный для Послания документ, я вдруг вспомнил времена своей юности, когда на съездах КПСС звучали программ­ные доклады на ближайшую пятилетку с конкретными руководящими указаниями по разным областям развития экономики, социальной сферы и международных отношений. Но возникшее дежавю, повторюсь, не оценка – хорошо или плохо, это восприятие замысла при составлении Послания.

Этот сложный программный документ настолько детализирован, что создается ощущение, будто Президент Токаев поставил перед собой задачу – выстроить с нуля абсолютно новое государство с новыми гражданами. Вот есть контур государства, есть население, а теперь в нем должны появиться добропорядочные, законопослушные, образованные граждане.

Их нужно где-то найти, но сделать это нигде, кроме как в самом Казахстане, невозможно. И тогда ставится задача – воспитать их. И то, о чем говорит Касым-Жомарт Токаев, – это не просто необычно выглядящая, а фантастически трудная задача для него как государственного «скульптора», мастера, который должен вырезать этих новых людей из имеющегося материала.

Для меня главным достоинством документа стало то, что лидер страны на 98% сосредоточен на этом внутреннем эволюционном развитии. Он начал Послание со слов, что «…мы живем в совершенно новой политической реальности. Мы строим справедливый Казахстан... И в условиях геополитической конфронтации Казахстан за мирный эволюционный путь развития».

Повторяю, он, создавая новое государственное пространство, пытается заселить его не населением, а в хорошем смысле гражданами, которые должны осознавать свою ответственность перед страной, друг перед другом, перед историей в конце концов. А дальше он прописывает по пунктам, что нужно сделать.

И здесь Президент Казахстана, взявший на себя миссию по обучению людей гражданскому совершенству, выглядит не как политический деятель, а как наставник или ментор. Что ж, легитимность Токаева, особенно после января 2022 года, не подлежит сомнению. Поэтому он имеет право на это государственное наставничество.

Далее начинаются детали. Идет, например, упоминание о двух миллионах голов крупного и трех миллионах голов мелкого рогатого скота. Или он очень подробно формулирует задачи Правительства по созданию нового Налогового кодекса. Чувствуется, что он не очень доволен работой, проведенной Правительством и Парламентом по этому вопросу, поэтому предлагает перенести принятие этого документа на следующий год.

Так как он говорит об этом очень подробно, то здесь очень четко проявляется ответственная позиция наставника. Он видит, насколько сегодня несовершенно налогообложение. Или отдельные удачи на этом пути. К примеру, введение розничного налога сказалось на бизнесе – он стал выходить из тени. Такие глубокие подробности дали лидеру возможность показать, что люди в Казахстане вполне способны быть на уровне задач, которые он ставит перед ними.

В подразделах экономической программы, кроме налогового, очень важные моменты пос­вящены созданию здорового инвестиционного климата, где Касым-Жомарт Токаев, вспоминая о президентском Указе о либерализации экономики, обсуждает, как должна работать провозглашенная им амнистия капиталов. Из его слов становится понятным, что страна не очень-то оказалась готова к ней. Иначе говоря – планка перед чиновниками была поставлена нес­колько выше их возможностей.

И это, наверное, единственно правильная постановка вопроса, потому что как спортсмену (например, прыгуну с шестом) нужно тренироваться, чтобы перепрыгнуть планку и стать чемпионом, так и чиновникам нужно учиться совладать с новой реальностью.

Призывы к здоровому патриотизму

Постоянным фоном в Послании идет призыв к инвесторам и бизнесменам быть добропорядочными. Я лично прочитал между строк следующее: люди есть, но они пока не соответствуют предъявляемым им требованиям, то есть они еще не очень ответственны. Или Президент в контексте амнистии капитала обсуждает меры о принуждении бизнеса к благотворительности. И предупреждает, что если его представители не захотят вкладывать средства в социальные объекты, то с ними будет другой разговор – строгий и жесткий.

Не уверен, что некоторым бизнесменам понравится такая пос­тановка вопроса, но кто знает, – может, нынешнему Казахстану окажется полезной такая «прививка благотворительности»…

Вот это наставничество и есть особенная характерная черта нынешнего Казахстана, который строится заново. И может соз­даться впечатление, что приходится набирать где-то новых людей для решения поставленных задач. А другими словами, даже «импортировать компетенции». И между строк прочитывается ощущение, что Касым-Жомарт Токаев недоволен истеблишментом – он не соответствует тем высоким требованиям, которые он им предъявляет.

И это понятно: пока все идет по инерции, они не обучены этому – жить в новых условиях так же, как и люди, которых он призывает обучаться методам выращивания новых сельскохозяйственных культур. Последнее – очень точечное менторство. Я не ожидал, что в Послании могут быть прописаны даже такие детали, как «масштабирование» удачного опыта Меркенского района Жамбылской области по запуску инициативы партии «Аmanat» – создание центров для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. В то же время он отметил, что чиновничество на местах работает плохо.

Мне кажется, в этом есть, с одной стороны, высокий уровень программирования, а с другой – недостаток не просто исполнительской дисциплины, а понимания, что и как надо делать.

Словом, мыслей, так же, как и пунктов, в этом документе много. И вот что я еще скажу. Послания такого уровня, как в этом году, вряд ли допустимо принимать каждый год. Оно рассчитано на годы вперед, а не только на 2024–2025-й. Если Президент Казахстана через год опять будет говорить о Налоговом кодексе, где уже в деталях прописывается, что и как должно быть, повторять подробно тезисы о правильном внутреннем инвес­тировании или вновь ставить перед акимами задачу – искать этих инвесторов, то актуальность будет нивелирована.

Отказ от сведения счетов

Мне кажется, столь ответственный документ, как Послание-2024, надо воспринимать как фактическую заявку на оставшийся пятилетний срок президентских полномочий Касым-Жомарта Токаева. Хорошо это или плохо, но в Казахстане, повторюсь еще раз, Президент сегодня выглядит как наставник или ментор, а я бы назвал его к тому же одним из немногих здравомыслящих политиков постсоветского пространства.

Это, с одной стороны, – дос­тоинство, а с другой – очень рис­кованное положение, где есть небольшая ловушка. Но сегодня Казахстан – это действительно такая страна, где все нужно создавать если не с нуля, но на уровне, как он сам говорит, «новой политической реальности». Здесь, что называется, не до разногласий и сведения политических счетов.

Когда Глава государства говорит о том, что не стоит оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи и призывает к «справедливому, чистому и безопас­ному Казахстану», то почему бы серьезно не подумать о том, чтобы воспользоваться опытом очень ответственных, серьезных менеджеров с высоким уровнем здорового патриотизма, которые активно работали в середине 90-х годов и сделали чрезвычайно много для экономики страны.

Это дало бы, на мой взгляд, два толчка. Первый – это действительно признание возвращения к справедливости. Второй – это станет попыткой или стремлением использовать их грандиозный опыт. Я хочу сказать, что нужно стремиться к привлечению людей, умеющих выстраивать жесткую исполнительскую дисциплину. Сейчас нужны люди, которые понимают современную экономику, и очень важно делать ставку на компетентность, а не на лояльность. Если вы строите новую страну с новыми гражданами, то нужно искать патриотичных союзников. Это историческая задача.

О строительстве АЭС

Вот еще о чем бы я упомянул… Читая этот глубоко проработанный документ, я вижу, что над ним работало достаточно много экспертов, привлеченных Администрацией Президента. При всем уважении к Президенту Токаеву понятно ведь, что он один не мог объять необъятное, его задача – обозначить тренды. В Послании собрано все, что сегодня нужно заново создавать с точки зрения функционала слышащего государства.

Это очень важная формулировка – «слышащее государство». Оно реализуется в том числе и через референдум, который состоится 6 октября. Сам этот факт я оцениваю как достаточно значимый. Как еще можно обсудить волнующую всех казахстанцев проблему, если не путем прямой демократии? А референдум – это акт прямой демократии, я бы даже сказал – это более проработанная форма демократии, чем те референдумы, которые проходили в Казахстане в 1990-е годы. Сейчас же, как мне кажется, вопрос о необходимости или отрицании строительства атомной станции, кроме всего прочего, это еще и попытка показать людям, что от них что-то зависит.

Сам я искренне считаю, что само по себе строительство АЭС для Казахстана необходимо. В советские времена, в ­70–80-е годы, я 12 лет проработал в сис­теме атомной промышленнос­ти и многие месяцы провел непосредственно на атомных станциях СССР. На Чернобыльской АЭС, правда, не был, но на атомных реакторах такого же типа – Курс­кой, Калининской АЭС – занимался системой автоматики второго контура.

Непрофессиональные разговоры об опасности атомной энергетики я не принимаю всерьез, потому что мировая эксплуатация атомных станций говорит о том, что они гораздо более безо­пасны, чем все угольные станции, которые работают сегодня в Казахстане.

Я не могу спорить с теми специалистами, которые выступают против, потому что это, считают они, нерентабельно – это уже вопрос счета. Да, я согласен с ними: АЭС строится довольно долго. Но, во-первых, не 15 лет, как это было раньше. Во-вторых, если Казах­стан считает себя прогрессорской страной, где технологический модернизм ставится одной из целей развития, то нельзя продвигаться к этой цели, игнорируя необходимость строи­тельства высокотехнологичных объектов.

Страна созрела для того, чтобы иметь своих высококвалифицированных инженеров и научных работников, которые способны обслуживать сложные объекты. Иначе Казахстан так и застрянет в богатом ресурсами XIX веке, сохраняя статус мировой окраины…