Астанинское многоголосие мира

Без преувеличения, Астанинский саммит ШОС на тему «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», прошедший под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, стал одним из важнейших международных форумов высокого уровня за последние несколько лет.

По своему размаху – это событие мирового масштаба. В нем приняли участие лидеры государств, представляющих совокупно почти половину населения планеты, – Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана. Присоединились и руководители влиятельных международных организаций, в том числе в Астану прилетел Генеральный секретарь ООН.

Казахстан выступил в качестве радушного и опытного хозяина – медиатора мероприятия, который дипломатично сглаживал имеющиеся острые углы в отношениях между некоторыми участниками организации. Работа саммита привлекла широкое внимание мирового сообщества: ее освещали 900 журналистов. О масштабности мероприятия говорит и такой показатель – на саммит прибыли около 10 тыс. зарубежных делегатов.

Встреча мировых держав на этом саммите стала беспрецедентной, и такому вниманию к Астане есть объяснение.

Казахстан, находясь на перекрестке великих миров Востока и Запада, Севера и Юга, проводит прагматичную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на приверженности страны многовекторному сотрудничеству. Ставя в приоритет свои национальные интересы, рес­публика умело поддерживает отношения с двумя соседями-гигантами – Китаем и Россией, в то же время развивая связи с Европой и Соединенными Штатами Америки.

Растущее политическое влияние Казахстана подтверждается недавними визитами многочис­ленных высоких гостей – от госсекретаря США Энтони Блинкена и французского Президента Эмманюэля Макрона до Председателя КНР Си Цзиньпина.

Казахстанская дипломатия активно способствует решению крупных мировых проблем. Не случайно на встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым накануне саммита Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерриш сказал такие слова: «Казахстан служит ярким примером последовательной борьбы за мир. Ваша страна всегда была «строителем мостов», посланником мира, посредником в деле объединения, в том числе в очень сложных обстоятельствах. ...Астана всегда была платформой для мира, Казахстан обладает огромным моральным авторитетом. Вы являетесь лидерами в области ядерного разоружения и во многих других сферах продемонстрировали свою приверженность миру».

Астанинский саммит пришелся на весьма непростое время – время острой конкуренции великих держав и неутихающих вооруженных конфликтов. И в такой ситуации устойчивые структуры ШОС стали надежной площадкой, главной миссией которых является сохранение цивилизационного многообразия, многоголосия мира, обеспечения глобальной безопасности на планете.

Государства «семьи ШОС» подтвердили приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права при координирующей роли ООН. В итоговых решениях саммита в полной мере воплощены основополагающие принципы «шанхайского духа»: дружба, взаимное доверие, взаимная выгода и учет интересов друг друга.

Казахстан как председательствующая страна в ШОС в 2023–2024 годах определил шесть основных приоритетов: безопас­ность, торговля и экономика, энергетическое сотрудничество, развитие цифровых технологий, защита экологии и культурно-гуманитарные связи. Помимо этого, была представлена инициатива ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие» и разработан документ, в котором заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности.

Также объявлено об обновлении Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы, о принятии Антинаркотической стратегии ШОС на 2024–2029 годы.

На саммите поднимались вопросы транспортной связанности, проблема изменения климата и многие другие вопросы.

Одним из главных документов мероприятия стала Астанинская декларация. В ней отражены консолидированные подходы стран – участниц ШОС к актуальным региональным и международным проблемам. В том числе – противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьба с наркотиками и транс­граничной преступностью и, конечно же, совместная информационная безопасность.

Историческим стал документ о расширении ШОС. Участники подписали документ о принятии Республики Беларусь в члены организации.

В рамках саммита впервые состоялось заседание в формате «ШОС плюс». К лидерам стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества присоединились главы ряда других государств и руководители международных организаций. Участники обменялись мнениями по актуальным и международным проблемам Евразийского континента.

Важно отметить и то, что, выступая на саммите ШОС, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления, которые имеют стратегическое значение для всех стран «шанхайской десятки».

Первым направлением Президент Казахстана назвал укреп­ление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.

«Текущая непростая ситуация – во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и в конечном счете укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил уверенность, что Шанхайская организация сотрудничества имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте. Также в речи была отмечена необходимость разработки и принятия Соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с «силами трех зол».

Укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками. Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоян­ного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.

Среди прочих направлений Президент обозначил расширение торгово-экономических связей, укрепление транспортной связанности. Отдельно Глава государства остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС.

«Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли Секретариата ШОС и Генерального секретаря», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Попутно замечу, что на этом саммите Генеральным секретарем ШОС на период с 2025 по 2027 год назначен представитель Казахстана – Нурлан Ермекбаев.

Саммит, кроме всего прочего, стал местом двусторонних встреч глав государств. И важно отметить, что к саммиту был при­урочен государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина (внушительная китайская делегация, кстати, прибыла сразу на четырех огромных авиалайнерах Boeing). Казахстан провел встречу важного гостя на высочайшем уровне, визит прошел с большим успехом.

«Наши отношения с Китаем основаны на принципах добрососедства, дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства. Хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем их в качестве общих ценностей и единой позиции двух стран», – заявил на брифинге по итогам переговоров Президент Казахстана.

Китай – самый крупный торговый партнер Казахстана: товарооборот между странами в прошлом году достиг 41 млрд долларов (для сравнения, товарооборот России и Казахстана в 2023 году составил 30 млрд долларов), а казахско-китайская дружба крепка как никогда. Более того, поставлена цель удвоить товарооборот в кратчайшие сроки.

Казахстан и Китай намерены осуществлять эффективное взаимодействие в рамках инициативы «Один пояс, один путь», активно реализовывать дорожную карту по программе торгово-экономического сотрудничества. Планируется ускорить строительство Транскаспийского международного транспортного маршрута и третьей трансграничной железной дороги между нашими странами. Председатель КНР, помимо всего прочего, поддержал вступление Казахстана в БРИКС.

В рамках встречи лидеров двух стран подписано более 30 межпартийных, межгосударственных, межведомственных и коммерческих документов.

Саммит ШОС и многочисленные двусторонние переговоры завершены. Гости разъехались. Будем надеяться, что решения, принятые в верхах, благотворно скажутся на международном климате. И мир станет лучше, чище и безопаснее.