В своем выступлении он отметил, что на евразийском пространстве сохраняются как скрытые линии разлома, так и открытые очаги напряженности. В этой связи ШОС может выступить одним из ключевых элементов обновленной архитектуры международной безопасности

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В Пекине Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Гизат Нурдаулетов принял участие в XX Встрече секретарей советов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Перед началом мероприятия главы делегаций были приняты заместителем Председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

В ходе заседания были обсуждены вопросы развития сотрудничества и совершенствования механизмов взаимодействия государств – членов ШОС в сферах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, торговле людьми, мошенничеству с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и другим видам транснациональной организованной преступности, а также обеспечения международной информационной безопасности.

Гизат Нурдаулетов подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также совместной работы по устранению причин и условий, способствующих радикализации.

По итогам заседания был подписан Протокол двадцатой Встречи секретарей советов безопасности государств – членов ШОС.

На полях мероприятия прошли двусторонние переговоры с главами ряда зарубежных делегаций, на которых были рассмотрены отдельные актуальные вопросы взаимодействия.