Атаку на КТК прокомментировало Минэнерго

Происшествия
126

Министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: КТК

Министерство энергетики Казахстана опубликовало официальный комментарий относительно ситуации на морском терминале КТК.

"В связи с чрезвычайным происшествием в акватории порта Новороссийск министерство энергетики сообщает следующее. 29 ноября т.г. в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта г.Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство энергетики подчеркивает, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми.

"Трубопроводная система КТК — это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан", - отмечается в тексте сообщения.

В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

Ситуация находится на особом контроле правительства Республики Казахстан.

#взрыв #Минэнерго #КТК

