Атакуют ИЛы

Политика

Фильм будет показан 9 мая в 13.10 на телеканале «Астана» и в 17.15 на телеканале «Хабар». Съемки документального кино о Талгате Бегельдинове - дважды Герое Советского Союза, генерал-майоре авиации, совершившем 305 боевых вылетов, стали возможны благодаря инициативе Республиканского объединения «Совет генералов РК» при поддержке партии «Нур Отан» и благотворительного фонда «Алтын Қыран».

Историческая документальная лента создавалась в течение года и повествует о судьбе 19-летнего мальчишки, призванного на защиту страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. На своем Ил-2, прозванном фашистами «черной смертью», он одним из первых советских летчиков бомбил Берлин, освобождал Кавказ и Украину.

В основу фильма легли воспоминания легендарного летчика-штурмовика из книги «Илы атакуют». Авторы фильма, применяя новейшие методы создания компьютерной графики, воссоздали воздушные баталии «казахского сокола», а также посредством постановочных съемок реконструировали бой, в котором Талгат Бегельдинов со своим стрелком выбирался из окружения противника.

В кино, снятом по сценарию заслуженного деятеля культуры РК Лаврентия Сона режиссером-постановщиком Ергеном Токмурзиным, использованы редкие кадры кинохроники. В роли молодого Талгата выступил начинаю­щий актер Азимхан Ахмет.

В ходе презентации первый замес­титель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек отметил, что этот фильм станет данью уважения всем ветеранам, знаком памяти о проявленном героизме.

- Глава государства Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает, что солдаты той войны ценой своей жизни отстояли нашу независимость, и наше будущее будет крепче, если мы будем помнить, как надо защищать Родину, если мы лучше будем заботиться о наших ветеранах. Наш святой долг - всегда помнить о подвиге и героизме наших отцов, о цене, которую заплатило их поколение, чтобы мы жили в стране, где царят единство, стабильность, мир и согласие, - отметил Б. Байбек.

Напомним, в преддверии 70-летия Великой Победы партия «Нур Отан» также реализует проект «Ардагерлерді ардақтайық» - «С заботой о старшем поколении».

Владимир ОСИПОВ

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