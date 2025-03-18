Аудиокниги казахстанских авторов появятся на литературных платформах

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил продолжить работу по размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах, сообщает Kazpravda.kz

«В системе е-библиотека уже сейчас есть возможность доступа к книгам от классики до современных изданий. Следует и далее увеличивать их количество, активнее работать с уже действующими платформами.

Более того, сейчас очень популярны аудиокниги. Необходимо уделить внимание созданию и размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах, причем на разных языках – так мы сможем реально популяризировать нашу литературу не только у себя в стране, но и за рубежом», – сказал премьер-министр.