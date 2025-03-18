Аудиокниги казахстанских авторов появятся на литературных платформах

Цифровизация,Литература,Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

Глава кабмина отметил важность популяризации отечественной литературы не только в стране, но и за рубежом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил продолжить работу по размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах, сообщает Kazpravda.kz

«В системе е-библиотека уже сейчас есть возможность доступа к книгам от классики до современных изданий. Следует и далее увеличивать их количество, активнее работать с уже действующими платформами.

Более того, сейчас очень популярны аудиокниги. Необходимо уделить внимание созданию и размещению аудиокниг казахстанских авторов на различных платформах, причем на разных языках – так мы сможем реально популяризировать нашу литературу не только у себя в стране, но и за рубежом», – сказал премьер-министр.

Также, в целях сохранения исторических документов, он поручил синхронизировать систему «е-Архив» с онлайн-платформой «Батырларға тағзым».

«Нужно уделить внимание дальнейшему развитию информационной системы «е-Архив». Она позволит обеспечить сохранность документов и повысить эффективность работы архивов. Надо завершить работу по синхронизации данных «е-Архив» с онлайн-платформой «Батырларға тағзым». Мы должны сохранить все имеющиеся исторические документы в базе национального цифрового архива и обеспечить доступ к ним», — отметил премьер-министр.

#писатели #авторы #платформы #аудиокниги

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