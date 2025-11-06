ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями
Ряд должностных лиц Минздрава и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты, сообщает Kazpravda.kz
В этом году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц.
В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:
- директора Департамента лекарственной политики МЗ РК;
- директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;
- заместителя директора Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;
- директора «Научного центра противоинфекционных препаратов»;
- заместителя генерального директора «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»;
- заместителя председателя Правления «Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой».
Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя Правления ТОО «СК-Фармация».
Работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается.