Аудит выявил нарушения в департаментах Минздрава

ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ряд должностных лиц Минздрава и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты, сообщает Kazpravda.kz 

В этом году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц.

В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:

- директора Департамента лекарственной политики МЗ РК;

- директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;

- заместителя директора Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;

- директора «Научного центра противоинфекционных препаратов»;

- заместителя генерального директора «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»;

- заместителя председателя Правления «Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой».

Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя Правления ТОО «СК-Фармация».

Работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается.

#Минздрав #нарушения #госаудит #ВАП

Выявить болевые точки

