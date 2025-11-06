ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ряд должностных лиц Минздрава и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита. Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты, сообщает Kazpravda.kz

В этом году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц.

В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:

- директора Департамента лекарственной политики МЗ РК;

- директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;

- заместителя директора Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;

- директора «Научного центра противоинфекционных препаратов»;

- заместителя генерального директора «Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»;

- заместителя председателя Правления «Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой».

Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя Правления ТОО «СК-Фармация».

Работа по исполнению других рекомендаций и поручений ВАП по итогам проведенного государственного аудита продолжается.