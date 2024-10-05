«Ауыл аманаты» вносит перемены в жизнь сельчан

Программа, направлен­ная на улучшение благо­состоя­ния и решение социальных проблем, стала пользоваться спросом у сельчан. Льготный кредит под 2,5% годовых предоставил гражданам оптимальную возможность реализовать собственные идеи, открыть свое дело и забыть о слове «безработица».

О росте показателей проделанной работы в рамках проекта «Ауыл аманаты» на совещании с участием руководителей областных управлений и акимов районов проинформировал глава региона Нурлыбек Налибаев.

– Положительный результат налицо, но нужно больше активнос­ти. В прошлом году из республиканского бюджета было выделено 3 миллиарда тенге, прокредитовано 406 проектов, создано 713 рабочих мест. А в 2024-м выделено почти 4 миллиарда 600 миллионов тенге. Поручаю акимам городов и райо­нов эффективно использовать преимущества программы для рос­та доходов сельского населения. При этом большая ответственность лежит на акимах сельских округов. В качестве примера приведу успешную работу в селе Бесарык Сырдарьинского района, – говорил Нурлыбек Налибаев.

Показательная экскурсия в это образцовое село состоялась накануне. К приезду многочисленной делегации во главе с акимом области бесарыковцы приурочили презентации ряда новых объектов производства и торговли. В ауле по инициативе ТОО «Абай-Даулет» начали свою работу цех по выпуску картофеля фри, пекарня, построенная по проекту «Ауыл аманаты», кондитерская, а также предприятия по производству полуфабрикатов, пластиковой посуды, рабочих перчаток, мыла, носочных изделий и изделий из дерева. Распахнули двери для гостей и жителей аула новый супермаркет «Кызылорда» и кафе.

Компания «Абай-Даулет» вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Бесарыка. Только на благоустройство, озеленение, капитальный ремонт объектов аула товарищество внес­ло больше 730 млн тенге. Еще на 642 млн тенге капитально отремонтирован Дом культуры, реконструирована центральная площадь, построен новый производственный центр. Поддерж­ка населению оказывается и в рамках «Ауыл аманаты».

– Хорошо известно, что у жителей сел при поиске кредитов в банках возникают трудности с залоговым имуществом, поэтому мы под гарантию хозяйства создали сельскохозяйственный производственный кооператив «Сыр құсы», взяв кредит почти в 28 миллионов тенге. В этом году в селе построили большой производственный центр, дав возможность начать свой бизнес 13 жителям аула. В рамках проекта «Ауыл аманаты» реализовано 4 проекта, через региональный инвестиционный центр – 5, а за счет собственных средств – еще 4 проекта. В итоге 25 аульчан нашли работу и теперь имеют доход. На проекты привлечено 960 миллионов тенге инвестиций.

В частности, по проекту «Ауыл аманаты» мы построили три фермы (по 1 500 птенцов) для производства мяса птицы. Приобрели в Кордае птенцов, каждый из которых за 40 дней набирает вес до двух килограммов. Продукт халяльный. Есть корма трех видов, каждый состоящий из 12 компонентов, вода из скважины, чистые фермы с вентиляцией. Цена ниже рыночной. На продукт большой спрос, – рассказал руководитель компании «Абай-Даулет» Мурат Сарсенбаев.

Год назад Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» обозначил стратегическую цель страны – стать ведущим аграрным центром Евразийского континента. Он поставил задачу – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%, – отметив приоритетные направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства.

– Наша компания активно ­применяет инструменты господдержки, строит фермы, овоще­хранилища и предприятия мясного животноводства. Программа «Ауыл аманаты» доказала свою ценность не только выдачей льготных кредитов, но и стимулированием кооперации подсобных хозяйств. Также мы расширяем географию экспорта. В Бесарыке выращиваем не так много риса, но из того, что производим, 70% экспортируем, – сказал Мурат Сарсенбаев.

Аким области выразил предпринимателю благодарность за инициативы, направленные на улучшение качества жизни сельчан.

– Такую практику по развитию сел и повышению благосостояния населения должны внедрить и другие хозяйства области. Представителям агробизнеса следует перенять положительный опыт реализации новых проектов в ауле. Во всех селах области есть возможности создать такие же производственные площадки или бизнес-инкубаторы. Для этого акимам районов нужно проводить комплексную работу, максимально используя поддержку государства, в том числе программу «Ауыл аманаты», – отметил Нурлыбек Налибаев.

О том, что эта программа наряду с производством продукции решает вопрос ее реализации, проинформировал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев. Он отметил, что приоритет отдается производственным проектам в зависимости от специфики региона. К проектам, связанным с животноводством, предъявляются требования по приобретению племенного скота. По словам специалистов, это откроет путь к улучшению породных и продуктивных качеств маточного поголовья, а также станет препятствием для тех, кто зарегистрирует скот своих близких. Так финансовые средства будут тратиться на конкретные цели.

Об изучении успешного опыта говорила во время июльской рабочей поездки в Приаралье заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова. Ознакомившись с реализацией проекта «Ауыл аманаты» в селах Сырдарьинского и Казалинского районов, она отметила, что, учитывая специфику, особенности местности и климатические условия, в Приаралье можно разводить верблюдов, заниматься производством их мяса, шубата и других молочных продуктов.

Возможностями программы «Ауыл аманаты» воспользовались уже сотни сельчан.

– В регионе открыты цех томатной пасты, 34 теплицы и приоб­ретено 670 голов племенного скота. Создано 21 производство молочной и мясной продукции, приобретено 66 единиц сельхозтехники, развернуто 14 рыбных и 18 птицеводческих хозяйств. 38 участников проекта занялись выпечкой хлебобулочных изделий, трое – выращиванием рас­тений методом гидропоники, семь – изготовлением мебели, 34 – производством пластиковых изделий и строительных материалов. 98 сельчан открыли сервисные центры и пункты обслуживания. По остальным заявкам проекта мониторинг продолжается. В 106 населенных пунктах, охваченных программой «Ауыл аманаты», создан 51 сельскохозяйственный производственный кооператив, 33 из них профинансированы на 716 миллионов тенге, – поделился статистикой Талгат Дуйсебаев.

В 2024 году предусмотрено финансирование 575 проектов и соз­дание 610 новых рабочих мест. Учитывая специализацию сел, кредитные средства распределены по четырем направлениям: в сферу переработки сельхозпродукции (108 проектов), в земледелие (81), животноводство (123), на проекты других направлений (263). Для развития сельскохозяйствен­ной кооперации планируется соз­дать 27 коопе­ративов, выделив 767 млн тенге.

– На сегодня по программе выделен один миллиард тенге, началась работа по кредитованию через электронный портал «Amanatnesie.kz». По области поступило 236 заявок. На рассмотрение кредитного комитета предложено 195 проектов на сумму 1 миллиард 580 миллионов тенге, одобрено 140 проектов на 934,5 миллиона тенге. Уже профинансирован 61 проект на 434,6 миллиона тенге. А за счет возвращенных средств в этом году дополнительно профинансированы 7 проектов, благодаря чему будут трудоустроены 17 человек, – продолжил Талгат Дуйсебаев.

Поддержка предоставлена и жителям сельских округов областного центра. Как сообщили в акимате Кызылорды, в этом году в рамках программы жителям пригорода в виде лимита выделено почти 613 млн тенге. Социально-предпринимательской корпорацией «Байконыр» одобрено 16 проектов, из них 12 профинансированы на сумму 111,8 млн тенге.