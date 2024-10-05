«Ауыл аманаты» вносит перемены в жизнь сельчан Спецпроекты 5 октября 2024 г. 0:00 92 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области Особая ответственность за реализацию госпрограммы лежит на местных акимах фото пресс-службы акимата области Программа, направленная на улучшение благосостояния и решение социальных проблем, стала пользоваться спросом у сельчан. Льготный кредит под 2,5% годовых предоставил гражданам оптимальную возможность реализовать собственные идеи, открыть свое дело и забыть о слове «безработица». О росте показателей проделанной работы в рамках проекта «Ауыл аманаты» на совещании с участием руководителей областных управлений и акимов районов проинформировал глава региона Нурлыбек Налибаев. – Положительный результат налицо, но нужно больше активности. В прошлом году из республиканского бюджета было выделено 3 миллиарда тенге, прокредитовано 406 проектов, создано 713 рабочих мест. А в 2024-м выделено почти 4 миллиарда 600 миллионов тенге. Поручаю акимам городов и районов эффективно использовать преимущества программы для роста доходов сельского населения. При этом большая ответственность лежит на акимах сельских округов. В качестве примера приведу успешную работу в селе Бесарык Сырдарьинского района, – говорил Нурлыбек Налибаев. Показательная экскурсия в это образцовое село состоялась накануне. К приезду многочисленной делегации во главе с акимом области бесарыковцы приурочили презентации ряда новых объектов производства и торговли. В ауле по инициативе ТОО «Абай-Даулет» начали свою работу цех по выпуску картофеля фри, пекарня, построенная по проекту «Ауыл аманаты», кондитерская, а также предприятия по производству полуфабрикатов, пластиковой посуды, рабочих перчаток, мыла, носочных изделий и изделий из дерева. Распахнули двери для гостей и жителей аула новый супермаркет «Кызылорда» и кафе. Компания «Абай-Даулет» вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Бесарыка. Только на благоустройство, озеленение, капитальный ремонт объектов аула товарищество внесло больше 730 млн тенге. Еще на 642 млн тенге капитально отремонтирован Дом культуры, реконструирована центральная площадь, построен новый производственный центр. Поддержка населению оказывается и в рамках «Ауыл аманаты». – Хорошо известно, что у жителей сел при поиске кредитов в банках возникают трудности с залоговым имуществом, поэтому мы под гарантию хозяйства создали сельскохозяйственный производственный кооператив «Сыр құсы», взяв кредит почти в 28 миллионов тенге. В этом году в селе построили большой производственный центр, дав возможность начать свой бизнес 13 жителям аула. В рамках проекта «Ауыл аманаты» реализовано 4 проекта, через региональный инвестиционный центр – 5, а за счет собственных средств – еще 4 проекта. В итоге 25 аульчан нашли работу и теперь имеют доход. На проекты привлечено 960 миллионов тенге инвестиций. В частности, по проекту «Ауыл аманаты» мы построили три фермы (по 1 500 птенцов) для производства мяса птицы. Приобрели в Кордае птенцов, каждый из которых за 40 дней набирает вес до двух килограммов. Продукт халяльный. Есть корма трех видов, каждый состоящий из 12 компонентов, вода из скважины, чистые фермы с вентиляцией. Цена ниже рыночной. На продукт большой спрос, – рассказал руководитель компании «Абай-Даулет» Мурат Сарсенбаев. Год назад Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» обозначил стратегическую цель страны – стать ведущим аграрным центром Евразийского континента. Он поставил задачу – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%, – отметив приоритетные направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. – Наша компания активно применяет инструменты господдержки, строит фермы, овощехранилища и предприятия мясного животноводства. Программа «Ауыл аманаты» доказала свою ценность не только выдачей льготных кредитов, но и стимулированием кооперации подсобных хозяйств. Также мы расширяем географию экспорта. В Бесарыке выращиваем не так много риса, но из того, что производим, 70% экспортируем, – сказал Мурат Сарсенбаев. Аким области выразил предпринимателю благодарность за инициативы, направленные на улучшение качества жизни сельчан. – Такую практику по развитию сел и повышению благосостояния населения должны внедрить и другие хозяйства области. Представителям агробизнеса следует перенять положительный опыт реализации новых проектов в ауле. Во всех селах области есть возможности создать такие же производственные площадки или бизнес-инкубаторы. Для этого акимам районов нужно проводить комплексную работу, максимально используя поддержку государства, в том числе программу «Ауыл аманаты», – отметил Нурлыбек Налибаев. О том, что эта программа наряду с производством продукции решает вопрос ее реализации, проинформировал руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев. Он отметил, что приоритет отдается производственным проектам в зависимости от специфики региона. К проектам, связанным с животноводством, предъявляются требования по приобретению племенного скота. По словам специалистов, это откроет путь к улучшению породных и продуктивных качеств маточного поголовья, а также станет препятствием для тех, кто зарегистрирует скот своих близких. Так финансовые средства будут тратиться на конкретные цели. Об изучении успешного опыта говорила во время июльской рабочей поездки в Приаралье заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова. Ознакомившись с реализацией проекта «Ауыл аманаты» в селах Сырдарьинского и Казалинского районов, она отметила, что, учитывая специфику, особенности местности и климатические условия, в Приаралье можно разводить верблюдов, заниматься производством их мяса, шубата и других молочных продуктов. Возможностями программы «Ауыл аманаты» воспользовались уже сотни сельчан. – В регионе открыты цех томатной пасты, 34 теплицы и приобретено 670 голов племенного скота. Создано 21 производство молочной и мясной продукции, приобретено 66 единиц сельхозтехники, развернуто 14 рыбных и 18 птицеводческих хозяйств. 38 участников проекта занялись выпечкой хлебобулочных изделий, трое – выращиванием растений методом гидропоники, семь – изготовлением мебели, 34 – производством пластиковых изделий и строительных материалов. 98 сельчан открыли сервисные центры и пункты обслуживания. По остальным заявкам проекта мониторинг продолжается. В 106 населенных пунктах, охваченных программой «Ауыл аманаты», создан 51 сельскохозяйственный производственный кооператив, 33 из них профинансированы на 716 миллионов тенге, – поделился статистикой Талгат Дуйсебаев. В 2024 году предусмотрено финансирование 575 проектов и создание 610 новых рабочих мест. Учитывая специализацию сел, кредитные средства распределены по четырем направлениям: в сферу переработки сельхозпродукции (108 проектов), в земледелие (81), животноводство (123), на проекты других направлений (263). Для развития сельскохозяйственной кооперации планируется создать 27 кооперативов, выделив 767 млн тенге. – На сегодня по программе выделен один миллиард тенге, началась работа по кредитованию через электронный портал «Amanatnesie.kz». По области поступило 236 заявок. На рассмотрение кредитного комитета предложено 195 проектов на сумму 1 миллиард 580 миллионов тенге, одобрено 140 проектов на 934,5 миллиона тенге. Уже профинансирован 61 проект на 434,6 миллиона тенге. А за счет возвращенных средств в этом году дополнительно профинансированы 7 проектов, благодаря чему будут трудоустроены 17 человек, – продолжил Талгат Дуйсебаев. Поддержка предоставлена и жителям сельских округов областного центра. Как сообщили в акимате Кызылорды, в этом году в рамках программы жителям пригорода в виде лимита выделено почти 613 млн тенге. Социально-предпринимательской корпорацией «Байконыр» одобрено 16 проектов, из них 12 профинансированы на сумму 111,8 млн тенге. #село #программа #производство #проекты #Ауыл аманаты