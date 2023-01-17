"Ауыл – ел бесігі": 3,5 тысячи сел полностью модернизируют в Казахстане

Правительство
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Ход реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» по улучшению качества жизни на селе за счет модернизации социальной и инженерной инфраструктуры рассмотрен на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: Kazpravda.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что в республике насчитывается 6 293 сельских населенных пункта, в которых проживают 7,8 млн человек. Из общего количества было отобрано 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития (90% всех сельчан). Их модернизация осуществляется в приоритетном порядке в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі».

Так, за 2019-2022 годы реализовано более 3,7 тысячи проектов на 326 млрд тенге. Это позволило построить и отремонтировать 334 объекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 1,2 тысячи объектов социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, спорт) и более 2 тысяч объектов транспортной инфраструктуры (внутрипоселковые дороги).

В текущем году запланирована реализация еще 1,5 тысячи проектов в 736 селах на сумму 143 млрд тенге: 119 – в сфере ЖКХ, 275 – в части социальной инфраструктуры, а также 1,1 тысячи – по улучшению состояния внутрипоселковых дорог.

О реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» в регионах доложили акимы Туркестанской области Дархан Сатыбалды, Улытауской области Берик Абдыгалиулы и Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Премьер-министр отметил, что доведение всех 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития до параметров Системы региональных стандартов ожидается к 2027 году.

«Это подразумевает обязательное наличие качественных дорог, объектов культуры, спорта и здравоохранения, школ со всем необходимым оборудованием и в целом развитие инфраструктуры. Наша главная цель заключается в улучшении качества жизни на селе. Реальные результаты уже имеются», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что хорошая динамика по сдаче проектов в эксплуатацию отмечается в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. В то же время Улытауская и Западно-Казахстанская области отстают по данному показателю.

«Акимам озвученных регионов необходимо обратить на это особое внимание. Вместе с тем важно не допустить отставания по срокам реализации», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр указал, что исполнение всех намеченных планов позволит создать порядка 40 тысяч рабочих мест и придать новый импульс развитию сельских территорий.

«К 2027 году сельские населенные пункты будут обеспечены качественным водоснабжением, улучшится состояние внутрипоселковых дорог, будут построены и отремонтированы инженерные сети, социальные, культурные и спортивные объекты», – сказал Алихан Смаилов.

В заключение он добавил, что Министерству национальной экономики при разработке Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы нужно учесть новые подходы по определению сел с высоким потенциалом развития и совершенствованию Системы региональных стандартов.

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