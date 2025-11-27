На выявленных опасных участках в Таразе и на областных трассах устанавливаются дополнительные дорожные знаки, обновляется разметка, усиливается патрулирование. Проверяя обстановку на дорогах в особо опасных местах, где часто фиксируются аварии, начальник департамента полиции области Кайсар Султанбаев отметил:

– Предупредить ДТП – значит спасти чью-то жизнь, и это главная мотивация работы правоохранительных органов. Каждый на своем посту должен всегда быть начеку и не терять бдительность.

Он одобрил подготовку патрульной службы и качество организованного дорожного надзора и зая­вил, что благодаря проделанной общими усилиями работе число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий снизилось на 23,2%.